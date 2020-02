In der Aprikosen-Kontroverse wehrt sich Pro Natura Aargau : «Die Früchte wachsen nicht nur in Schutzzonen»

Die Kontroverse um die Aprikosenplantagen im Seetal rückte nebst den beiden betroffenen Bauern Urs Baur und Robert Siegrist auch zwei weitere Protagonisten in den Fokus. Matthias Betsche, Präsident von Pro Natura Aargau und Andy Steinacher, Präsident des Verbands der Aargauer Obstproduzenten, lieferten sich in den vergangenen Tagen einen offenen Schlagabtausch in den Medien. Gestern trafen sich die beiden zur Aussprache in der TeleM1-Sendung «Talk täglich». Matthias Betsche verantwortet die Beschwerde an den Regierungsrat, die schliesslich dazu führte, dass die bereits errichteten Folientunnel wieder abgerissen werden müssen. Der Regierungsrat würdigte eine Schutzzone, die am Standort der Egliswiler Plantage vorgesehen, von der Gemeinde aber noch nicht umgesetzt worden ist. Andy Steinacher macht Matthias Betsche deshalb Vorwürfe.

Der 56-jährige Andy Stei­nacher ist seit 14 Jahren Gemeinderat in Schupfart und seit ­Anfang Jahr auch Grossrat. Der Präsident der Aargauer Obstproduzenten hat einen Hof mit rund 180 Obstbäumen. Ihn, wie auch Matthias Betsche, beschäftigt, dass die beiden betroffenen Bauern im Glauben, alle nötigen Bewilligungen in den Händen zu halten, bereits viel Geld und Arbeit in ihr Projekt investiert haben. Die Umweltverbände haben laut eigenen Angaben erst lange nach dem Baubewilligungsverfahren von dem Projekt erfahren und Beschwerde eingereicht.