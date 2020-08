In Aargauer Läden gibt es vorläufig weiterhin keine Maskenpflicht

Der Bund hat den Kantonen empfohlen, in Geschäften eine Maskenpflicht einzuführen. Damit hat er ein verhaltenes Echo ausgelöst: Drei Kantone haben aktuell eine Maskenpflicht: Waadt, Jura, Genf. Andere Kantone haben sich diese Woche explizit dagegen ausgesprochen. St. Gallen etwa folgt der Empfehlung aus Bern nicht und auch die Zentralschweizer Kantone haben sich geeinigt, keine Maskenpflicht in Läden einzuführen.

Im Aargau wartet man noch zu. Die verschiedenen Corona-Massnahmen werden aktuell zusammen mit den Kantonen Solothurn und beider Basel diskutiert. Dieser Austausch finde «regelmässig» statt, so Michel Hassler, Sprecher des Departementes Gesundheit und Soziales. Die Nordwestschweizer Kantone hatten Anfang Juli gemeinsame Corona-Massnahmen für Klubs und Bars beschlossen und kündigten an, auch in Zukunft koordiniert vorzugehen. Aktuell gebe es aber keine Neuigkeiten, es gelte dasselbe wie bis anhin, also keine Maskenpflicht in Läden. Heisst: Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden vorläufig weiterhin selber, ob sie mit oder Maske einkaufen gehen. (rka)