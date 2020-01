In Aargauer Gemeinden sind die Rentner an der Macht – das hat Vorteile, birgt aber eine Gefahr

Der 67-jährige Reto Merkli will es noch einmal wissen. Von 1988 bis 1998 leitete er als Gemeindeammann die Geschicke von Tegerfelden. Das ist lange her, zurzeit will im Zurzibieter Dorf niemand so recht Ammann werden. Seit Monaten findet man keinen Nachfolger für den demissionierenden Lukas Baumgartner. Merkli hat die mühselige Suche lange mitverfolgt. Letzte Woche nun hat er entschieden: Er bewirbt sich für den Posten. Merkli wird aller Voraussicht nach neuer Ammann werden – als Rentner. Damit ist er im Aargau kein Einzelfall.

Viele der aktuellen Gemeindeammänner im Pensionsalter. Jedes vierte Gemeinderatsmitglied ist im Aargau über 60 Jahre alt, wie aus dem aktuellsten Gemeindestrukturbericht des Kantons von 2017 hervorgeht. Und der Anteil dieser Altersklasse wächst: Bei der Erhebung vier Jahre zuvor waren es noch knapp 20 Prozent aller Gemeinderäte, die 60-jährig oder älter waren.

Beispiele von pensionierten Ammännern oder solchen, die im rentenfähigen Alter sind, finden sich in allen Bezirken. In ihrer Biografie, und darin, wie sie ins Amt gekommen sind, unterscheiden sie sich teilweise allerdings, wie eine Zusammenstellung unserer Regionalredaktionen zeigt.

Im Bezirk Brugg ist seit Juli 2015 ein ehemaliger Direktor der Justizvollzugsanstalt Pöschwies Gemeindeammann: Ueli Graf, der seit 2014 mit seiner Frau in Mülligen wohnt. Der Parteilose war 67 Jahre alt, als er zum Mülliger Gemeindeammann gewählt wurde.

In der Fusionsgemeinde Lupfig (Lupfig und Scherz fusionierten 2018) amtet der 65-jährige Richard Plüss. Der SVP-Mann ist ein politisches Schwergewicht im Bezirk. So ist er nicht nur Ammann von Lupfig mit seinem bedeutenden Industrieareal, sondern führt als Präsident auch den regionalen Planungsverband Brugg Regio. Nach 20 Jahren im Grossrat trat er 2016 aus dem kantonalen Parlament aus. Neben seinen politischen Ämtern war Plüss Gewerbeschullehrer für Forstwarte und Förster. Im letzten Sommer ging er in Rente.

Der Rekordhalter ist schon seit 32 Jahren im Amt

Gleich zwei Frauen sind im Bezirk Baden schon seit knapp 22 Jahren in Gemeinderäten vertreten. In Untersiggenthal sitzt seit 1998 Marlène Koller im Gemeinderat. 2007 wurde sie von der zur Frau Gemeindeammann gewählt. Die 66-jährige SVP-Politikerin ist auch im Grossrat aktiv. Nach der laufenden Amtsperiode will Koller nicht mehr zur Wahl als Gemeindeammann antreten, wie sie sagt. Wie lange Erika Schibli noch Ammann von Wohlenschwil bleiben möchte, weiss sie noch nicht. Im Dorf im Reusstal ist sie seit 1998 Gemeindeammann. Die 65-Jährige leitet ihr eigenes Treuhandbüro – noch immer Vollzeit.

Der Rekordhalter in Sachen Amtszeit heisst Martin Heiz. Der Freisinnige ist 69-jährig und schon 32 Jahre lang in oberster leitender Funktion in Reinach. In der grössten Wynentaler Gemeinde haben sie von Heiz noch nicht genug: Legislatur für Legislatur wird er mit einem Spitzenresultat wiedergewählt.

Auch schon lange dabei ist Peter Stadler (FDP). Der heute 71-Jährige ist seit 1998 Gemeindeammann von Hirschthal. Der ehemalige Stadler Oberst hat Infanterierekrutenschulen kommandiert und war bis 2014 eidgenössischer Schiessoffizier.

Hans Peter Flückiger wird dieses Jahr 70. Seit 2018 ist er Gemeindeammann von Fischbach-Göslikon, davor war er sieben Jahre lang Gemeinderat. Flückiger hat als Lehrer für Deutsch, Geschichte und Geografie an der Bezirksschule in Bremgarten unterrichtet.

Gisela Taufer ist seit 18 Jahren im Gemeinderat von Zeiningen dabei. 2018 kämpfte die Freisinnige gegen einen anderen langjährigen Gemeinderat ums Gemeindepräsidium. Taufer setzte sich durch. Sie ist Präsidentin des Gemeindeverbands Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal. Mit 68 Jahren ist sie der älteste Fricktaler Ammann.

Diesen inoffiziellen Titel hat im Bezirk Zurzach Ruedi Weiss. Der Parteilose wurde 2013 in den Stadtrat von Kaiserstuhl gewählt, seit 2014 ist er Stadtammann. Im selben Jahr wurde er pensioniert. Davor hatte der heute 70-Jährige als Leiter Consulting für Informatikdienstleistungen gearbeitet.

Die Durchmischung im Gemeinderat ist wichtig

Renate Gautschy, Präsidentin der Gemeindeammännervereinigung, findet die Zunahme von Rentnern in der Gemeindepolitik eine «logische Entwicklung angesichts der immer längeren Lebenserwartung». Gautschy gehört selber zur «Rentnerfraktion» unter den Ammännern. Die 65-jährige FDP-Politikerin führt dieses Amt in der Gemeinde Gontenschwil schon seit über 20 Jahre aus und will auch noch einige Jahre weitermachen.