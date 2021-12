Pandemie Impfquote im Aargau bei knapp 68 Prozent – ab Januar sind bis zu 50'000 Impfungen pro Woche möglich Von den 70- bis 79-Jährigen sind 90 Prozent mindestens einmal geimpft. 65 Prozent sind bereits geboostert. Noch im alten Jahr eröffnet das Kantonsspital Aarau ein zweites Impfzentrum. Termine können ab morgen Freitag gebucht werden.

467’744 Aargauerinnen und Aargauer sind mindestens einmal geimpft. Die Impfquote über alle Altersgruppen liegt damit bei knapp 68 Prozent. Am höchsten ist der Anteil Geimpfter bei den 70- bis 79-Jährigen mit 90 Prozent. Aber auch von den 12- bis 15-Jährigen ist bereits die Hälfte mindestens einmal geimpft.

Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist ungebrochen hoch. Fast 200’000 Personen haben laut Covid-Bulletin des Kantons einen Termin gebucht, rund 150’000 Personen haben bereits eine Auffrischimpfung erhalten. Damit stehe der Kanton Aargau über dem Schweizer Durchschnitt, heisst es im Bulletin weiter.

Wegen der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen braucht es etwas Geduld. Laut Kanton sollen aber bis Ende Januar alle Personen, die eine Auffrischimpfung wünschen, diese erhalten. Die Aargauer Impfzentren bauen ihre Kapazitäten laufend aus. Ab Januar können sie bis zu 50'000 Impfungen pro Woche durchführen. Zudem sind ab dem neuen Jahr auch 30 Angehörige der Armee in den Impfzentren im Einsatz.

Im Impfzentrum in Delémont sind bereits Soldaten im Impfeinsatz. Georgios Kefalas / Keystone

Das Kantonsspital Aarau nimmt bereits am 28. Dezember ein zweites Impfzentrum in Betrieb und erhöht dadurch die Kapazität am Standort Aarau auf 20'000 Impfungen pro Woche. Termine können ab morgen Freitag auf www.ag.ch/covid-impfanmeldung gebucht werden.

Jüngere erhalten den Pfizer-Impfstoff

Im Januar stehe der Impfstoff von Pfizer/Biontech prioritär Personen zur Verfügung, die jünger als 30 Jahre sind. Das wird von der Eidgenössischen Impfkommission empfohlen und gilt auch für die Auffrischimpfungen. Über 30-Jährige würden deshalb in erster Linie mit dem Moderna-Impfstoff geimpft – auch wenn sie die ersten beiden Male den Pfizer-Impfstoff erhalten haben.

Noch nicht zugelassen ist die Auffrischimpfung mit dem Janssen-Impfstoff des Herstellers Johnson&Johnson. Dieser hat aber ein Gesuch eingereicht. Laut Bulletin des Kantons wird die Zulassung voraussichtlich Ende Jahr erfolgen.

Kinder werden ab 3. Januar geimpft

Ab dem 3. Januar können Eltern ihre 5- bis 11-jährigen Kinder im Aargau impfen lassen. Die Kinderimpfung werde allerdings nur in den Kantonsspitälern Aarau und Baden sowie im Impfzentrum des KSB im Shoppi Tivoli in Spreitenbach und nur an bestimmten Tagen durchgeführt, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Der Kalender für Terminbuchungen werde in etwa einer Woche auf der Website des Kantons freigeschaltet.