Impf-Privilegien für prominenten Aargauer Arzt Markus Wopmann

Der Impfstoff ist knapp. Deshalb gelten klare und strenge Kriterien, wer aktuell geimpft werden darf. Umso grösser ist der Unmut, wenn der Verdacht im Raum steht, einige wenige hätten privilegierten Zugang zur begehrten Covid-Impfung.

Letzte Woche berichtete der «Tages-Anzeiger», dass sich Johann Rupert, der südafrikanische Unternehmer und Hirslanden-Mitbesitzer, im Thurgau vorzeitig gegen Covid-19 impfen liess.

Am Samstag machte die AZ publik, dass auch Marco Fischer, der CEO des Basler Kinderspitals, bereits geimpft ist. Als CEO ist er nicht an der Front tätig. Aber er gehöre zu den «systemrelevanten Mitarbeitern», sagte Fischer.

In einem Brief an die Redaktion fragt ein AZ-Leser: