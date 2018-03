Denn Schulgemeinden seien den Kreisschulen und Schulverbänden, wie sie der Aargau kennt, deutlich überlegen. Dies dank der konsequenten Übereinstimmung von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung in der Unternehmensführung. So kann die Schulgemeinde einen eigenen Steuerfuss bestimmen, die Schulgemeindeversammlung entscheidet bei Bedarf. In den Schulgemeinden würden daher pädagogische Argumente höher gewichtet als Macht und Sparpolitik, erklärt Burgherr in seinem Postulat.

Kreisschulen sollen bleiben

Der Regierungsrat sieht indessen keinen Grund, im Aargau von der bisherigen Organisation mit den Kreisschulen abzuweichen. Kreisschulen seien für einen wirtschaftlichen Schulbetrieb wichtig und hätte sich bewährt. Im Kanton Zürich gehe der Trend eindeutig in Richtung Abschaffung der Schulgemeinden, argumentiert der Regierungsrat, und ähnlich sei die Tendenz in den Kantonen Glarus und St. Gallen.

Die Regierung argumentiert weiter, die autonomen Schulgemeinden brächten überwiegend Nachteile gegenüber den Kreisschulen und nur wenige Vorteile. So würde mit der Errichtung von Schulgemeinden eine neue Gemeindeform und damit ein komplexeres System geschaffen, das zusätzliche Kosten verursachen würde.

Mit der Beibehaltung der heutigen Zuständigkeit für die Schule bei der Einwohnergemeinde lasse sich eine gesamtheitliche Gemeinde-, Finanz- und Investitionspolitik verfolgen. Deshalb ist die Bildung von Schulgemeinden im Aargau für den Regierungsrat keine Option.