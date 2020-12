Immer mehr Patienten, entkräftetes Personal – die Aargauer Spitäler haben die Katastrophe vor Augen

Am Wochenende haben Chefärzte verschiedener Schweizer Spitäler Alarm geschlagen . Das Gesundheitssystem sei überlastet und die Politik habe noch nicht verstanden, wie dramatisch die Situation in den Spitälern sei. Die Aargauer Spitäler unterschreiben diese Warnungen. Die Situation sei «dramatisch, weil die Personalsituation prekär ist», meldet das Kantonsspital Aarau (KSA).

KSA musste zwei Intensivbetten stilllegen

KSA-Sprecher Ralph Schröder sagt, die Personalsituation sei aktuell die grösste Herausforderung. «Das medizinische Personal ist teilweise erschöpft und arbeitet seit Wochen an der Belastungsgrenze.» Dazu kämen krankheitsbedingte Ausfälle. Das Spital musste deshalb zwei Betten auf der Intensivstation vorübergehend stilllegen.

Am Montag waren 20 von 24 Intensivbetten am KSA belegt. In 14 Betten lagen Covid-Patienten. Auf der Überwachungsstation waren zehn von 21 Betten besetzt. Die Betten- und Belegungszahlen seien jedoch immer in Relation zu den verfügbaren Mitarbeitenden zu sehen, die diese Betten auch betreiben können müssten, sagt Ralph Schröder. Das unterstreicht Hirslanden-Sprecher Philipp Lenz: