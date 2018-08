Diese Zunahme betrifft hauptsächlich Wohnungen, die älter als zwei Jahre sind (839 Wohnungen). Die Leerstände in neuen Wohnungen nahmen nur um 275 Einheiten zu. Auch sind es hauptsächlich 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die ohne Mieter oder Käufer sind. Lediglich 10 Prozent der leer stehenden Wohnungen sind in Einfamilienhäuser, die zur Miete oder zum Verkauf ausgeschrieben sind.

In acht Gemeinden des Kantons gibt es gar keine Leerwohnungen. Letztes Jahr waren es fünf solcher Gemeinden. In einer Gemeinde ist die Zahl der leer stehenden Wohnungen hingegen in die Höhe geschossen: In Oftringen suchen 423 Wohnungen (letztes Jahr 285) neue Bewohner. Damit zusammenhängend gibt es im Bezirk Zofingen mit 1376 Einheiten die meisten Leerwohnungen.