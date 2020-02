Im Würgegriff des Klimas: Wie diese Aargauer Firma gegen kürzere Winter ankämpft

Doch die Blütezeiten sind längst vorbei. Die Zeiten, als hier mehr als 150 Menschen malochten und das Skigeschäft für mehr als 70 Prozent des Umsatzes verantwortlich war. Das war Ende der 90er-Jahre. «Damals wurden weltweit noch 7,5 Millionen Paar Ski verkauft», sagt Hess, «heute sind es noch 3,3 Millionen.» Zudem veränderten sich die Bedürfnisse. Die Skis sind breiter geworden. Freestyle ist Mode, Freeride auch. Da werden nicht Furnierschichtholzkerne verbaut, sondern solche aus Massivholz. Weil es leichter ist. Aber: «Da gibt es zwei slowenische Mitbewerber, mit denen wir nicht mithalten können.» Sie sind billiger. So einfach ist das Geschäft, so hart zugleich.

Von diesen Namen träumen andere Unternehmen. Beat Feuz, Henrik Kristoffersen oder Mikaela Shiffrin fahren auf Hess ab. Wie die meisten Stars des Skizirkus. Egal, welche Marke sie fahren. Im Kern unterscheiden sie sich nicht. Im Kern, da steckt Furnierholz aus Döttingen. «Im Rennbereich sind wir nach wie vor führend», sagt Daniel Hess. Er führt das Unternehmen in dritter Generation. Noch ist Hess Weltmarktführer im Segment mit den höchsten Ansprüchen, beliefert alle namhaften Skimarken mit Holzkernen – mit Ausnahme von Fischer und K2, die selbst produzieren. Hess ist eine Institution in der Branche.

Der Abstieg war rasant. 2003 schrammte die Hess AG am Konkurs vorbei, musste in Nachlassstundung. Richtig ins Fliegen kam sie danach nicht mehr. Und dann kam der Frankenschock. «Wir müssen den Gürtel seit Jahren immer enger schnallen. Das macht uns schon Sorgen», sagt Daniel Hess. Den Körper leicht nach vorne gebeugt, die braunen Augen müde vom ewigen Kämpfen. Aber Aufgeben das war nie und es ist keine Alternative. Sein Blick hellt auf, wenn er sagt: «Wir liefern Qualität und besitzen die Fähigkeit, komplexe Produkte herzustellen.»

Seit die Winter kürzer und die Temperaturen höher werden, hat sich Hess gewandelt. Heute macht man nur noch etwas mehr als einen Drittel des Umsatzes mit dem Skigeschäft, beschäftigt etwas mehr als 90 Leute. Daniel Hess hofft, dass man diese Zahlen halten kann. Die Hoffnungen der Skibranche liegen in Asien. Insbesondere in China, wo 2022 die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Es ändert nichts an den Perspektiven. Die Temperaturen steigen, die Gletscher schrumpfen, der Schnee wird knapper. «Skifahren wird über kurz oder lang an Bedeutung verlieren. Eine Skination ist die Schweiz längst nicht mehr», sagt Hess. Auch deshalb will er noch stärker in andere, auch neue Geschäftsfelder vorstossen.

Die Hoffnung liegt im Geschäft mit Zug-Sitzrücken

Wie jenes mit Sperrholz (rund 28 Prozent des Umsatzes). Aus Buche dient es als Rohstoff zur Fertigung von Arbeitsplatten für Werkbänke. Oder man liefert es an Schreinereien, wo es beispielsweise zu Treppen verarbeitet wird. Aus Lärche und Douglasie fertigt Hess Fassadenplatten. Aber auch das Sperrholz-Geschäft bereitet Sorgen. Viele der Werkbänke waren und sind für die deutsche Autoindustrie bestimmt. Seit die USA und China sich mit Handelsbarrieren eindecken, kriseln VW & Co. Darunter leidet Hess.