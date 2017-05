Oder sollen die Konzerne einfach auf bessere Zeiten hoffen? Dann droht das Risiko, dass über kurz oder lang ihre Besitzer – im Fall der Axpo etwa der Aargau – Steuergeld nachschiessen

müssen, um Konkurse abzuwenden.

Die Konzerne wählen jetzt eine dritte Möglichkeit, und rufen nach einer Not-Subvention. Nun wünscht sich niemand, aus den hier dargelegten drei Übeln eins aussuchen zu müssen. Aber für eins wird sich die Schweiz wohl entscheiden müssen, wenn die Konzerne und mit ihnen viel Volksvermögen nicht den Bach runtergehen sollen.

Dass Energiedirektor Stephan Attiger sagt, es brauche kurzfristige Massnahmen, wobei zweitrangig sei, wie die aussehen, zeigt die Dramatik der Situation. Noch weiss niemand, wie eine Überbrückungslösung genau aussehen soll und was sie die Stromkonsumenten kostet. Sicher ist erst so viel: Wenn sich der Strompreis nicht bald erholt, wird es

so oder so teuer.