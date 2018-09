Alzheimer Aargau ist eine von 21 Sektionen der Schweizerischen Alzheimervereinigung. Diese verleiht in Zusammenarbeit mit kantonalen Sektionen jährlich am Welt-Alzheimertag (diesen Freitag, 21. September) den «Fokuspreis». Der Preis wird Personen zugesprochen, die sich «in herausragender Weise für das Wohl von demenzbetroffenen Menschen einsetzen». Die Sektion Aargau verleiht den diesjährigen Fokuspreis den Leiterinnen der Angehörigengruppen von Alzheimer Aargau und Pro Senectute Aargau.

Viel Erfahrung und Fachwissen

Diese monatlichen Treffen sind Gesprächsrunden, in denen Angehörige von Demenzkranken Gehör finden und sich untereinander austauschen können. Derzeit gibt es aktive Gruppen in Aarau, Bad Zurzach, Brugg, Frick, Lenzburg, neu in Muri, Niederwil, Reinach, Rheinfelden und Zofingen. Für Angehörige von Jungbetroffenen – erkrankt vor dem Pensionsalter – gibt es eine spezielle, kantonsweite Austauschgruppe.

Ein Treffen dauert rund zwei Stunden. Vor einer ersten Teilnahme wird ein telefonisches Vorgespräch mit der zuständigen Gruppenleiterin empfohlen. Die Kontakte sind auf der Website von Alzheimer Aargau zu finden (siehe Hinweis am Schluss).

Karin Schwarzenbach, Präsidentin von Alzheimer Aargau, sagt: «Der Austausch kann helfen, die eigene Situation besser zu verstehen und aus den Erfahrungen der anderen zu lernen.» Die Gruppenleiterinnen setzten sich mit persönlicher und beruflicher Erfahrung, Fachkompetenz und Empathie für gelingende Gruppentreffen ein. «Die Leiterinnen sind über längere Zeit wichtige Ansprech-, Begleit- und Beratungspersonen für die Angehörigen», weiss Schwarzenbach. Mit dem Fokuspreis wolle man den Frauen «für ihren beispielhaften und langjährigen Einsatz die verdiente Anerkennung und Wertschätzung aussprechen».

Was macht Alzheimer Aargau?

Die Angehörigengruppe ist nur eine von vielen Dienstleistungen von Alzheimer Aargau. Weiter gibt es eine Telefonberatung, die sogenannte Zugehende Demenzberatung in Kooperatoin mit Pro Senectut Aargau, das Alzheimer-Café, Infoseminare für Angehörige sowie Schulungen und Weiterbildungen zu spezifischen Themen für professionelle Pflegerinnen und Pfleger, freiwillige Helferinnen und Helfer und andere.

Kontakte und Detailinformationen: www.alz.ch/ag, info.ag@alz.ch, Alzheimer-Telefon 056/406'50'70 (Geschäftsstellenleiterin Marianne Candreia, jeweils Mo, Di und Mi)