In Oftringen steht ein Häuschen, ganz still und stumm. Jahrzehntelang war das Bordell «maison extrême» für Behörden und Anwohner ein Schandfleck – vor allem, weil es an zentralster Lage steht, dort, wo sich die Gemeinde eigentlich ein Dorf-, Gewerbe- und Begegnungszentrum wünscht. Jetzt wurde der Rotlichtbetrieb geschlossen. Zwar weist weder auf der Website noch am Haus etwas darauf hin, doch eine Kontrolle zeigt: Die Sexarbeiterinnen sind abgezogen. Die Gegensprechanlage bleibt stumm. Die Türen bleiben geschlossen.

Hintergrund: In den nächsten zehn Jahren soll das Teilstück der Baslerstrasse ab Kreuzplatz ausgebaut und verbreitert werden. Pläne, die aus dem neuen Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) der Gemeinde zur Aufwertung des Zentrums und Optimierung des Verkehrsflusses hervorgehen, das diese in enger Kooperation mit dem Kanton umsetzen will. Wie das benachbarte, bereits geschlossene Restaurant Traube (wir berichteten) muss auch das Sexhaus für den Strassenausbau samt Trottoir und Längsparkplätzen abgerissen werden, weil es zu nah an der Kantonsstrasse steht. Stattdessen soll nach den Vorgaben der Gestaltungsplanung Zentrum Oftringen eine gemischte Wohnungs- und Gewerbeüberbauung entstehen. Der BGK-Planungsperimeter erstreckt sich bis zum Bahnhof; gebaut werden soll etappenweise. Dazu finden demnächst Sitzungen zwischen Gemeinde und Kanton statt, wie Peter Göldi, Leiter Bau Planung Umwelt, auf Anfrage erklärt. Die Priorisierung der Umsetzungsmassnahmen sei nicht einfach, «denn sowohl Kanton als auch Gemeinde müssen haushälterisch mit ihrem Geld umgehen», mahnt Göldi.

Besitzer: «Es war eine Odyssee»

Doch zurück zum Puff: Dass der Eigentümer mit der Situation nicht mehr zufrieden ist, zeichnete sich bereits im Dezember ab, als er seine an derselben Adresse beheimatete Firma Evexia GmbH nach Baar verlegte. Der Besitzer, das ist Panagiotis Triantopoulos: ein Grieche, der vor acht Jahren in die Schweiz kam.