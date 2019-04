Der Haupteingang befindet sich in der Westfassade. Notfallpatienten und Krankenwagen treffen auf der Ostseite ein. Die Mitarbeitenden gelangen über einen Zugang an der Südfassade zu den Garderoben. Im Erdgeschoss befinden sich jene Stationen mit einem hohen Patientenaufkommen: der Notfall, die Ambulatorien und die Radiologie.

Die 18 geplanten Operationssäle werden im ersten Stock untergebracht. Im zweiten Stock befindet sich unter anderem die Intensivstation. Das Mutter-Kind-Zentrum inklusive Station für Frühgeburten entsteht im dritten Stock.

Viel Licht und warme Farben

Gesund werden, können die Patientinnen und Patienten im Bettenhaus mit 472 stationären Betten, das sich im fünfstöckigen Aufbau befindet. Die Visualisierungen der Zimmer erinnern an Hotelzimmer und machen klar: Mit dem Neubau will das Kantonsspital Aarau auch bei den Patientinnen und Patienten punkten. Sie kommen – egal, wie sie versichert sind – in den Genuss eines Einzelzimmers mit Blick in den Park.

Das Herzstück des Gebäudes ist aber der Boulevard mit vier Lichthöfen (siehe Hauptbild). Es ist jener Teil, der die ambulanten und stationären Bereiche des Spitals voneinander trennt, beziehungsweise sie miteinander verbindet.

So bleiben die Wege für Personal und Patienten kurz. Die Besucher gelangen über den Boulevard zu den Liften, die sie in die oberen Etagen bringen. Während in den Zimmern sanfte, natürliche Farbtöne für ein heimeliges Gefühl sorgen, dominieren im Boulevard Weiss- und leichte Grautöne.