Im Moment gibt es kaum neue Masken – der Nachschub ist zu teuer

Schutzmasken sind im Moment Mangelware. Zwei Millionen davon werden schweizweit täglich verbraucht. Die Nachfrage ist weltweit grösser als das Angebot, an Nachschub zu kommen, ist entsprechend schwierig. Bund und Kantone haben ihre Notlager geöffnet, um zumindest die Versorgung in den Gesundheitseinrichtungen sicherzustellen. Noch schwieriger ist es für Normalbürger, an Masken zu kommen. Die offizielle Schweiz stellt sich allerdings auch auf den Standpunkt, dass eine Maskentragpflicht in der Öffentlichkeit nicht viel bringen würde. Im Gegenteil, man würde sich dann vielleicht in falscher Sicherheit wiegen und die anderen Massnahmen wie etwa regelmässiges Händewaschen vernachlässigen, wiederholte Bundesrat Alain Berset auch letzte Woche vor den Medien. Andere Länder, wie etwa Israel, Österreich Tschechien, und zuletzt auch Deutschland gehen hier einen anderen Weg: Sie empfehlen sämtlichen Menschen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen oder zwingen ihre Bürger dazu. Genug Masken für eine solche Pflicht in der Schweiz gäbe es vermutlich gar nicht. Keine einzige von mehreren angefragten Aargauer Apotheken hat momentan noch Masken auf Lager. Dabei sei es grundsätzlich nicht unmöglich, an Nachschub zu kommen, sagt Lukas Korner, Präsident des Aargauer Apothekerverbandes: «Das Problem ist: Woher bekomme ich Masken zu einem normalen Preis?»

Masken für diejenigen, die es sich leisten wollen Die Preise haben sich mit der gestiegenen Nachfrage vervielfacht. Kosten solche Masken normalerweise einige Rappen, werden sie jetzt von manchen Herstellern für mehrere Franken verkauft. Diesen Wucher wolle man nicht mitmachen, so Korner. Man warte lieber, bis wieder genügend Masken vorhanden sind, um diese dann zu normalen Preisen anbieten zu können. Er ist zuversichtlich, dass dies bald der Fall sein wird. So haben zahlreiche Schweizer Firmen, vom Storen- bis zum Unterhosenhersteller, angekündet, die Produktion von Masken aufzunehmen. So auch das Rothrister Unternehmen Wernli AG: Bis zu 140'000 Masken will man bald täglich herstellen können.