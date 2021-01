Im Januar wird vegan gegessen – so geht es drei Aargauerinnen im «Veganuary»

Einen Monat komplett auf tierische Produkte verzichten – dazu will die Aktion Veganuary animieren.

Auch Grossisten sind dabei

Mit dem Slogan «Houston, we have a solution!», ging das Projekt schweizweit Anfang Januar in die zweite Runde. Mit diesem Spruch wirbt die Vegane Gesellschaft Schweiz im Internet und auf Werbeplakaten für den Veganuary. In einem täglichen Newsletter liefert sie Tipps und Tricks um den Monat einfacher zu gestalten. Eines der per E-Mail versandten Rezepte ist für ein Kichererbsen-Kürbis-Curry – laut Webseite ein Liebling unter den Testpersonen. Ist einem die Lust am Kochen mal verleidet ist das kein Problem, denn zahlreiche Restaurants, Take Aways und Mensen machen mit. Sie sind auf der Homepage der Initianten aufgelistet, sowie mit Veganuary gekennzeichnet.

Auch die grossen Detailhändler Coop, Denner und Migros sind dabei. Im Migusto-Magazin der Migros erscheint ein Rezeptbooklet mit veganen Gerichten und Coop hat unter anderem einen digitalen Sammelpass lanciert. Auch Aldi und Lidl haben spezielle Veganuary Angebote. ALDI SUISSE ist zum ersten Mal dabei und baut, laut seiner Webseite, sein veganes und vegetarisches Produktsortiment zunehmend aus und unterstützt damit eine nachhaltige, klimafreundliche Ernährung. Lidl zeigt auf seiner Webseite Veganuary Angebote.

Co Gfeller: «Es ist machbar»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon bald in der Halbzeit angekommen – ob sich der neue Lifestyle durchgesetzt hat?