Im Ernstfall reichen Ressourcen der Aargauer Polizei nur für wenige Tage

Der Polizeibestand im Aargau beträgt 965 Polizistinnen und Polizisten. Auf 709 Einwohnerinnen und Einwohner kommt also ein Polizist. Damit liegt die Polizeidichte weit unter dem nationalen Durchschnitt von einer Polizistin pro 454 Einwohner, obwohl im Aargau am viertmeisten Menschen wohnen und er als Grenzkanton mit viel Autobahnen attraktiv für mobile Tätergruppen wie Kriminaltouristen ist. Würde die Polizeidichte auf den nationalen Durchschnitt angehoben, bräuchte es im Aargau 837 zusätzliche Einsatzkräfte, rechnet der Regierungsrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss von EVP-Grossrat Lutz Fischer-Lamprecht vor.

Fischer-Lamprecht wollte wissen, wie der Regierungsrat die Einsatzfähigkeit der Polizei in Krisensituationen einschätze. Die Antwort ist ernüchternd: Reserven seien keine vorhanden, hält die Regierung fest. Man sei sich der damit verbundenen Sicherheitsrisiken bewusst.

Ressourcen wären nach wenigen Tagen ausgeschöpft

Der Bestand an Polizeikräften sei für die Bewältigung von komplexen und langandauernden Bedrohungslagen schweizweit ungenügend. Aber im Aargau sei dieser «permanente Unterbestand ganz besonders ausgeprägt», so der Regierungsrat. In ausserordentlichen Lagen sei deshalb umso mehr mit Engpässen bei der Erfüllung des flächendeckenden polizeilichen Grundauftrags zu rechnen.

In einer solchen Situation müsste sich die Polizei auf ihre Kernaufgaben fokussieren und rasch auf zahlreiche wichtige Leistungen verzichten. Und selbst wenn die Polizei sich auf die Kernaufgaben fokussiere, so die Regierung, wären die Ressourcen im Aargau «bereits nach wenigen Tagen ausgeschöpft». Eine Übung im letzten Jahr habe zudem gezeigt, dass der Aargau in solchen Situationen nicht einfach auf die Unterstützung des Bundes zählen könne.