Im Blindflug durch das Aargauer Corona-Jahr – ein Rückblick in sieben Kapiteln

Mitte März macht der Bundesrat der Kakofonie der Kantone ein Ende und verbietet sämtliche Veranstaltungen ab 100 Personen. Kurz danach, am 16. März, ruft der Bundesrat dann die «ausserordentliche Lage» aus. Nun hat er alle Kompetenzen zur Pandemiebekämpfung in den Händen. Beizen, Läden, Schulen werden geschlossen, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Man nennt es ab jetzt «Lockdown». Gallati sieht sich bestätigt: Der Bund soll in einer solchen Krise «durchbefehlen». Der Aargau vollzieht und ruft die «kantonale Notlage» aus.

Mit wenigen Ausnahmen (etwa eine Autoausstellung) werden die Gesuche durchgewunken , am ersten März-Wochenende sind es über 400. Das Leben geht für die meisten normal weiter. Aber es ist ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte.

Jean-Pierre Gallati (SVP), erst wenige Wochen im Amt als Gesundheitsdirektor, weiss zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er knapp zehn Monate später einen Entscheid fällen wird, der besonders in seinem politischen Milieu – bei Gewerblern und Rechtsbürgerlichen – Protest hervorruft und ihm selber grundsätzlich ein Gräuel ist: ein massiver Staatseingriff in die Privatwirtschaft in Form von Ladenschliessungen kurz vor Weihnachten.

Der Lockdown bestimmt mittlerweile den Alltag im Aargau. Die öffentliche Meinung ist generell wohlwollend gegenüber dem Krisenmanagement des Kantons, der ja nur vollzieht, was der Bund vorgibt. Auch das Murren im Gewerbe hält sich in Grenzen. Das Auffangnetz mit Kurzarbeit und Gratis-Krediten gibt vielen eine Sicherheit. Zumindest psychologisch und auf Zeit.

Am 20. März gibt der Gesundheitsdirektor an einer Medienkonferenz den ersten Covid-Todesfall bekannt. Ein 88-Jähriger ist das erste von 438 Aargauer Corona-Opfern 2020 (Stand 29.12.).

Die Ausnahmesituation weckt den Major in Gallati . Er könne nun anwenden, was er im Militär gelernt habe: Fixe Strukturen, wie man eine Lage beurteile, einen Entschluss fasse sowie schnell Aufträge erteile. Das kollidiert mit der trägen Organisation einer Verwaltung. Mit der neuen Kantonsärztin Yvonne Hummel, wie er aus dem Freiamt, bildet Gallati das Coronaführungsduo. Der kantonale Führungsstab, vorgesehen «zur Sicherstellung der vereinfachten Führung und Verwaltung in Katastrophen und Notlagen», spielt bloss eine untergeordnete Rolle in Gallatis Krisenmanagement.

4. Die Politik: Für Wahlkampf taugt Covid nicht wirklich

Die Pandemie flacht ab, die Ungeduld in der regionalen Wirtschaft steigt. Gewerbeverband, Handelskammer und bürgerliche Parteien ermutigen den Regierungsrat, in Bern Druck zu machen, die Läden frühzeitig wieder zu öffnen. Prompt veröffentlicht der Regierungsrat am 21. April einen offenen Brief an den Bundesrat und wiederholt die Forderungen der Verbände: Nicht nur Coiffeure und Gartencenter, alle Läden sollen ab dem 27. April wieder aufgehen.

Ein Steilpass für Cédric Wermuth. Der Kandidat für das nationale SP-Präsidium kritisiert den Brief scharf: Die Regierungsräte seien nicht die Pressestelle des Gewerbeverbandes. Wermuth unterstellt ihnen, Wahlkampf für ihre Wiederwahl zu betreiben. Allerdings: Die Ungleichbehandlung der Läden ist auch in der SP umstritten.

Natürlich geht der Bundesrat nicht auf die Forderung ein. Erst am 19. Juni hebt er die ausserordentliche Lage auf. Entsprechend verkündet der Regierungsrat «aufgrund der positiven Entwicklung bei den Neuinfektionen» das Ende der kantonalen Notlage. Nur zwei, drei Neuinfektionen pro Tag zählt der Aargau im Juni.

Zwar mahnen Virologen zur Vorsicht, die zweite Welle sei nur eine Frage der Zeit. Aber in diesem Moment sind die meisten einfach froh, dass fürs Erste das normale Leben zurück ist.

Die Gesundheitsbehörden setzen vermehrt auf Testen und Contact-Tracing, wozu in Aarau ein eigenes Center aufgebaut wurde. 14 Mitarbeiter, vor allem Zivilschützer, sind da beschäftigt.

Die Grossrats- und Regierungsratswahlen im Oktober rücken näher. Corona taugt aber kaum als Thema. Es gibt nur scheue Kritik an Gallatis Kurs. Keine Partei will sich die Finger verbrennen. Erstens, weil niemand ein alternatives Pandemiekonzept in der Schublade hat und zweitens, weil Betroffenheit und Meinungen zu Covid divers sind quer durch alle Parteien.

5. Die Maskenfrage: Experte gegen Regierungsrat

Einzig am Masken-Thema arbeiten sich Politiker gerne ab. Auch der Gesundheitsdirektor macht keinen Hehl daraus, dass er nicht viel von Schutzmasken hält. Vor allem nicht in Läden. Weil sich die Menschen dort laut Statistik der Behörden kaum anstecken, sieht Gallati keine Veranlassung, eine Maskenpflicht in Verkaufsgeschäften einzuführen. Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau, widerspricht und befürwortet die Maskenpflicht auch in Läden, «um die Barriere zwischen der Allgemeinbevölkerung und der Risikogruppe möglichst hochzuhalten».

In der Maskenfrage gibt es erstmals auch kleine Dissonanzen im sonst harmonisch agierenden Regierungsrat. Gallati setzt sich vorerst durch. Doch dann spricht der Bundesrat ein Machtwort: Ab dem 19. Oktober muss – wie in den Nachbarkantonen Solothurn und Zürich schon länger – auch in Aargauer Läden eine Maske getragen werden.