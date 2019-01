Damit geht auch eine über 70-jährige Tradition zu Ende. Seit 1947 wurde Jahr für Jahr Statistisches über den Aargau in komprimierter Form veröffentlich. Anfänglich ging es bloss um die Finanzen der Einwohnergemeinden. Im Laufe der Jahre wuchsen Themenbereiche, aber auch die Datenbreite und –tiefe. Die letzte Ausgabe des statistischen Jahrbuchs enthält 21 Kapitel, die zusammengenommen ein in Zahlen gepacktes umfangreiches Nachschlagewerk über das Leben im Aargau abgeben.

Auf dem drittletzten Platz

Den Anfang macht die Kultur. Da meldet uns das Jahrbuch auf Seite 171 gleich eine ernüchternde Zahl für das Jahr 2017: Bei den Kantonsausgaben pro Kopf für die Kultur inklusive Swisslos-Geldern liegt der Aargau im schweizerischen Vergleich auf dem 24. und damit drittletzten Platz. Besser sieht es bei der innerkantonalen Kulturförderung aus: Wer beim Kuratorium oder dem Swisslos-Fonds ein Gesuch um Unterstützung einreicht, hat gute Chancen. 2017 erhielten rund 60 Prozent aller eingereichten Projekte Geld vom Kuratorium oder dem Swisslos-Fonds. In Zahlen: Das Kuratorium unterstützte 410 Projekte, der Swisslos-Fonds weitere 226. Weiterhin auf Erfolgskurs befindet sich das Projekt «Kultur macht Schule». Über 89'000 Schülerinnen und Schüler kamen 2017 in den Genuss eines kulturellen Angebotes.

Zurzach hat kein Kino

Wer noch auf der Suche nach einem persönlichen kulturellen Projekt für das neue Jahr ist: Im Aargau gibt es 88 verschiedenen Museen. Man könnte sich ja vornehmen, sie alle innerhalb eines Jahres zu besuchen. Bis zum 31. März 2019 ist das übrigens für alle Personen, die sich im Aargau kulturell engagieren, zudem eine günstige Sache, denn sie können die allermeisten Museen und Schlösser gratis besuchen. Der Kanton möchte damit seine Wertschätzung für die Freiwilligenarbeit ausdrücken.

92 öffentliche Bibliotheken vermeldet das Jahrbuch. Am meisten gibt es im Bezirk Lenzburg mit 14; der Bezirk Zurzach bringt es nur auf drei Bibliotheken. 17 Hallenbäder laden zum Schwimmen, dank dem Thermalbad in Bad Zurzach ist in dieser Statistik auch der Bezirk Zurzach vertreten. Ganz ohne Hallenbad muss der Bezirk Muri auskommen. 23 Kinos bietet der Aargau. Auch hier fällt Zurzach wieder aus der Reihe: Es ist der einzige Bezirk, wo die Menschen ohne Kino leben. Was natürlich noch lange nicht heisst, dass Zurzibieter weniger lesen oder seltener ins Kino gehen als die übrigen Aargauer.