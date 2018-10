Unter den 37 Opfern in der Schweiz in diesem Jahr waren 27 Männer, sechs Frauen und vier Kinder, wie die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) in der am Montag veröffentlichten Zwischenbilanz zum Ende der Badesaison 2018 schreibt. Vier der 37 Verunglückten fanden im Aargau den Tod, allesamt verstarben sie in Flüssen.

Auf Rückfrage der AZ erklärt Reto Abächerli, Geschäftsführer der SRLG, in einem Schreiben, dass ein Vergleich der Zahlen mit anderen Jahren aufgrund der tiefen Fallzahlen nur sehr wenig aussagekräftig sei. Er fügt jedoch an: «Als wesentlich erscheint aber, dass, bis auf eine einzelne Ausnahme, alle Ertrinkungsfälle zwischen 2015 und 2018 in Flüssen geschehen sind», so Abächerli. Die Anzahl tödlicher Ertrinkungsunfälle von 2015 bis 2018 schwankte im Aargau pro Jahr zwischen eins und sechs.