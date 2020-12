Im Aargau entwickeln sich die Corona-Zahlen nicht wie gewünscht – wirken die Massnahmen noch?

Wenig Hoffnung gibt im Aargau ein Blick auf die Reproduktionszahl, kurz R-Wert. Er zeigt an, wie stark sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet. Von den zehn bevölkerungsreichsten Kantonen hat der Aargau den höchsten R-Wert.

Im Hinblick auf die Festtage ist das heikel. Über Weihnachten werden die Menschen vermehrt zusammenkommen. Das weiss man auch beim Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Wir gehen auf die Festtage zu. Da brauchen wir einen stärkeren Rückgang», sagte Virginie Masserey, Chefin der Infektionskontrolle beim BAG, am Dienstag an einer Medienkonferenz.

Doch der Rückgang der Fallzahl trügt. Die Schweiz verdankt den Trend primär den Westschweizer Kantonen, die das öffentliche Leben grösstenteils still gelegt haben. In anderen Kantonen stagniert der Abwärtstrend – oder die Zahlen steigen sogar wieder.

In der Deutschschweiz ist der Umgang mit dem Coronavirus spürbar lockerer geworden. Viele Menschen scheinen sich daran gewöhnt zu haben, dass die Fallzahl in der Schweiz beständig sinkt. Im Ständerat spielte am Montag sogar ein Ländlerquartett auf.

In der aktuellsten Berechnung weist der Aargau einen R-Wert von 1,09 auf. Das heisst: 100 Menschen stecken 109 weitere an. Liegt der Wert über eins, breitet sich das Virus aus. Liegt er unter eins, nimmt die Zahl der Neu-Ansteckungen ab.

Bei Verdacht umgehend testen lassen

Warum sich jüngst wieder mehr Aargauerinnen und Aargauer angesteckt haben, kann der Kantonsärztliche Dienst nicht sagen. Die Hauptansteckungsorte seien weiterhin im privaten Umfeld zu finden: bei Freunden, in der Familie und an privaten Anlässen. Infektionsausbrüche habe es aber auch an Arbeitsorten gegeben, etwa in Verteilzentren, Logistikunternehmen sowie Sozial- und Pflegeinstitutionen.

Der Verlauf der Fallzahl sei seit zwei Wochen wechselhaft. Ein eindeutiger Trend sei nicht festzustellen, teilt Kantonsärztin Yvonne Hummel mit. Das Departement Gesundheit und Soziales beobachte den Verlauf genau und werde je nach Situation Massnahmen ergreifen. Welche Verschärfungen allenfalls zur Diskussion stehen, beantwortet sie nicht.

Damit die Fallzahl sinkt, müssen Infektionsketten wieder schneller unterbrochen werden. Das heisst, Infizierte müssen sich rasch in Isolation begeben. «Deshalb sollen sich Personen bei Auftreten von Symptomen umgehend testen lassen», schreibt Hummel. Es seien genügend Testkapazitäten vorhanden.

Im Aargau kann man sich in allen Akutspitälern testen lassen. Weitere Testcenter wie Arztpraxen und Apotheken führen ebenfalls Tests durch.