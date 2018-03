Eine Frau nimmt die junge Tibeterin in den Arm, drückt sie an sich, streicht ihr über die glatten, dunklen Haare. Die Tür zum Gerichtssaal ist geschlossen. Die Verhandlung hat noch nicht begonnen. Doch der psychische Stress entlädt sich schon jetzt in Tränen.

Wenig später sitzen vor Christian Märki, Gerichtspräsident am Bezirksgericht Kulm, zwei Tibeterinnen, 36 und 21 Jahre alt. Beide dürften seit Jahren nicht mehr in der Schweiz sein. Das Staatssekretariat für Migration hat ihre Asylgesuche abgelehnt, glaubt ihnen nicht, dass sie direkt aus Tibet in die Schweiz geflüchtet sind. Die Behörde geht davon aus, dass sie in Indien oder Nepal sozialisiert wurden. In sicheren Ländern, in die sie zurückkehren könnten.

Jeder Tag ist gegen das Gesetz

Doch weder die indische noch die nepalesische Botschaft in der Schweiz reagiert auf Schreiben von Tibeterinnen und Tibetern. Die Konsequenz: Sie bleiben in der Schweiz, weil sie ohne Papiere nicht legal ausreisen können. Sie bleiben hier und verstossen jeden Tag gegen das Ausländergesetz. Gegen Art. 115 Abs. 1 lit. b. Der Artikel hält fest, dass «mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft wird, wer sich rechtswidrig in der Schweiz aufhält». Das trifft auf die zwei Tibeterinnen zu. Obwohl sie, abgesehen von ihrer Anwesenheit in der Schweiz, nichts verbrochen haben, bekamen sie mehrere Strafbefehle von Simon Burger, dem Leitenden Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm.