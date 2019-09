Das Ausmass ist erschreckend: An der Psychiatrischen Klinik in Münsterlingen TG wurden zwischen 1946 und 1980 an mindestens 3000 Patientinnen und Patienten Medikamente getestet. 36 Personen starben während oder kurz nachdem ihnen die Substanzen verabreicht worden waren.

Die Patientinnen und Patienten wurden nur selten über die Testsubstanzen aufgeklärt. Das zeigt eine Untersuchung, die Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich im Auftrag der Thurgauer Regierung durchgeführt haben. Die Ergebnisse der Studie wurden am letzten Montag vorgestellt.

Unterlagen von Pharmafirmen belegen Versuche im Aargau

Über klinische Medikamentenversuche in der Schweiz ist wenig bekannt. «Klar aber ist, dass vielerorts getestet wurde», hält die Universität Zürich in der Medienmitteilung zu Münsterlingen fest. Auch im Kanton Aargau. «Wir haben in den Münsterlinger Quellen eindeutige Hinweise gefunden, dass in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden und in der Schürmatt in Zetzwil Testsubstanzen verabreicht wurden.

Das geht aus Unterlagen von Pharmafirmen hervor», sagt Marietta Meier, Studienautorin und Titularprofessorin für Geschichte der Neuzeit an der Uni Zürich, auf Anfrage der AZ. Gewisse Substanzen, die in Münsterlingen getestet wurden, sind also auch in den Aargau geliefert worden.