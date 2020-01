«Ihre Mutter tut mir wahnsinnig leid»: Wie es für die Familie nach dem Urteil im Fall «Anna» weitergeht

Für «Anna» ist die Sache gelaufen, schon lange. Das sagte ihr Vater in der Sendung «TalkTäglich» am Dienstagabend: «Für sie ist das schon seit anderthalb Jahren vorbei, seit das Bundesgericht entschieden hat, dass sie bleiben darf.»

Es gehe ihr aktuell gut. «Sie ist ein Teenager, hat Ups und Downs, aber sie ist eine wahnsinnig resiliente Person. Sie weiss, wohin sie gehört und sie ist dort, wo sie sein will.» Nun sei sie einfach froh, ist alles vorbei, so Beni Hess.

Ferien, Rückführung, Flucht

Für ihn und seine Mutter Martina Hess geht es noch weiter. Die beiden sind am letzten Donnerstag vor dem Bezirksgericht Baden wegen mehrfacher Entführung verurteilt worden – zu bedingten Freiheitsstrafen, Bussen, Schadenersatz und Genugtuung.

Vorausgegangen ist dem Prozess ein jahrelanges Hin und Her um die Tochter von Beni Hess, hier «Anna» genannt. Stets ging es darum, ob Anna bei der Mutter in Mexiko oder beim Vater in der Schweiz leben darf. Kurz: Der Vater nahm seine Tochter für einen Ferienaufenthalt in die Schweiz und behielt sie bei sich, obwohl die Obhut der Mutter zugesprochen worden war – um eine Rückführung zu vereiteln, tauchte die Grossmutter schliesslich mit der Enkelin in Frankreich unter. Anna selbst soll im Rahmen der Verhandlungen immer wieder gesagt haben, dass sie nicht zurück nach Mexiko will.