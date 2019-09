In Anja Furrers* Leben gab es Situationen, in denen sie ihre Schwiegermutter im Pflegeheim nicht besuchen konnte, weil sie keine 60 Franken fürs Bahnbillett hatte. Es gab Jahre, in denen sie sich kein einziges neues Kleidungsstück, kein einziges neues paar Schuhe gekauft hat.

Es gab Tage, da wurde ihr schon beim Aufstehen schlecht. Warum? Anja Furrer hat Schulden. Anja Furrer sitzt in den Räumen der Schuldenberatung Aargau Solothurn in Aarau.