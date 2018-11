Konrad Widmer ist nur noch bis Ende Jahr Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Aarau. Eine schleichende Entwicklung habe dazu geführt, dass es nun zum Rücktritt gekommen sei, sagt Widmer im Interview mit dem Regionalsender Tele M1. Das gegenseitige Vertrauen zwischen Verwaltungsrat und dem Aargauer Regierungsrat fehle. Es sei nicht gelungen, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln.

Konflikte könne es geben, weil der Regierungsrat politisch und der Verwaltungsrat sachlich entschieden, so Widmer. Wenn man sich dann nicht einig sei über die Rollen, würden Konflikte hochgespielt. Widmer sagt: "Im Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt ist das Thema Kantonsspital (im Aargau, Anm. d. Red.) sehr stark von politischem Interesse."

Das KSA steht seit längerem an diversen Fronten in der Kritik: Chefarzt-Affäre, Abrechnung, Neubau. Das stört Widmer: "Das ist sicher etwas, was die Freude an der Arbeit vermindert." Ausserdem entziehe es viel wichtigeren Themen die nötigen Ressourcen. Er gibt zu: "Ich hätte mir mehr Unterstützung der Regierung gewünscht."

Widmer arbeitete noch eineinhalb Monate in seinem 30-Prozent-Pensum in Aarau. Er freut sich, dass seine Work-Life-Balance danach deutlich besser werde.

