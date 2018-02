Komisches Gefühl unter Schwulen

Weiter wollte Patrick Weber herausfinden, wie sich Jugendliche in einer Gruppe von schwulen Jungs fühlen würden oder wenn ein Freund von ihnen schwul wäre. Wirklich angenehm wären solche Situationen nur für die wenigsten der Befragten. Die Mehrheit, nämlich 54,3 Prozent, wiesen eine hohe bis sehr hohe negative affektive Einstellung auf.

Die Jungen empfanden die geschilderten Situationen deutlich unangenehmer als die Mädchen. Am unangenehmsten fänden es die jungen Männer, ihren Freund in ein Café zu begleiten, in dem sich vor allem Schwule treffen. Die Kommentare der Jugendlichen auf den Fragebögen verdeutlichen das. «Ich akzeptiere Homosexualität, aber wenn ich mit Schwulen bin, fühle ich mich einfach nicht so wohl», schreibt jemand.

Aufgeschlossener sind die Aargauer Jugendlichen bei der Gleichberechtigung. Rund zwei Drittel (66,1 Prozent) waren sehr dafür, dass Schwule die gleichen Rechte haben sollten wie alle anderen.

Jemand schreibt: «Jeder sollte gleich behandelt werden, egal, um was es geht.» 51,1 Prozent fänden es in Ordnung, dass auch schwule Paare heiraten dürfen. 63,7 Prozent finden, ein schwuler Junge müsse seine sexuelle Orientierung nicht ändern. «Mensch ist Mensch. Egal, ob schwul oder lesbisch», schreibt jemand.

Nur 14,5 Prozent der Jugendlichen sind der Meinung, dass Schwulsein weniger in Ordnung ist als eine Beziehung oder Sex zwischen Männern und Frauen. Gut die Hälfte (50,1 Prozent) finden Schwulsein genauso in Ordnung. In dieser Frage sind aber viele Jugendliche ambivalent, wie auch die Kommentare auf den Fragebögen zeigen.

«Ich finde es ok, wenn man schwul ist. Aber nicht, wenn ein adoptiertes Kind zwei Männer als Eltern hat», schreibt jemand. Ein anderer notiert: «Es ist nicht so, dass ich gegen Homosexuelle bin. Ich fände es nur merkwürdig, falls es in meiner Familie so wäre. Wieso gibt es sonst Männer und Frauen?»

Erschrocken ist Patrick Weber darüber, wie wenig Aargauer Jugendliche über Homosexualität wissen. 59,7 Prozent sagten, das sei im Unterricht noch nie thematisiert worden. «Ich weiss nicht sehr viel über Homosexuelle, denn ich habe noch nie einen getroffen», schreibt ein Schüler. 12,6 Prozent glauben, Schwule könnten zum Beispiel durch eine Therapie dazu gebracht werden, auf Frauen zu stehen. 59,4 Prozent wussten nicht, ob das möglich ist. Ein Schüler schreibt: «Schwul sein ist eine Behinderung.»

Religion und Rollenbilder

Die Masterarbeit zeigt nicht nur, wie Jugendliche über Schwule denken, sondern auch welche Faktoren Verhalten und Einstellung beeinflussen. Einer der wichtigsten Einflussfaktoren in diesem Alter ist das soziale Umfeld.

«Die Jugendlichen orientieren sich an der Meinung, die sie von Eltern oder Freundinnen und Freunden erwarten», sagt Patrick Weber. Weiter seien religiöse Jugendliche oft weniger tolerant. Auch das Geschlecht, eine höhere Akzeptanz von traditionellen Geschlechterrollen sowie wenig oder kein Kontakt zu Schwulen beeinflussen das Verhalten.

Ausserdem zeigten Jugendliche mit familiären Wurzeln in Südosteuropa und Vorder- und Zentralasien häufiger diskriminierendes Verhalten und eine negativere Einstellung. Das hat gemäss Patrick Weber aber stärker mit den dort verbreiteten traditionellen Geschlechterrollen zu tun.

Die Resultate der Studie würden zeigen, dass gehandelt werden muss. Auf Basis der Arbeit könnten nun Erkenntnisse für die Praxis gewonnen werden. Etwa, dass Begegnungen mit Homosexuellen helfen können, Vorurteile, Unsicherheiten und Ängste abzubauen.