«Ich habe mich im Spital mit dem Virus angesteckt» – Aargauer im Ausland berichten über ihre Corona-Erfahrungen

Rio de Janeiro, Brasilien

23'430 Covid-19-Fälle in Brasilien am 15. April gemäss WHO (11 pro 100'000 Einwohner), 1328 Menschen sind gestorben (5,7% der Fälle)

«Ich arbeite ausgerechnet als Ärztin für Infektiologie in drei Spitälern, zwei privaten und einem öffentlichen», sagt Paula Lacorte aus Untersiggenthal. «Da ich direkten Kontakt mit mehreren Covid-19-Patienten hatte, kam es so, wie es wohl kommen musste: Ich habe mich mit dem Virus angesteckt. Am Dienstag vor einer Woche ging es los mit Kopfschmerzen und Fieber. Am Ostermontag wagte ich mich erstmals ein wenig aus dem Bett. Im Unterschied zu anderen Grippen fühlt sich diese Erkrankung definitiv stärker an und der Krankheitsverlauf schleppt sich länger hin. Mir geht es inzwischen besser, ich bin auch jung. Bei älteren Menschen ist der Krankheitsverlauf unvorhersehbar. In Brasilien scheint die Situation noch unter Kontrolle, noch haben wir genügend Betten in den Intensivstationen und das Gesundheitsministerium arbeitet beispielhaft – auch wenn es Kreise gibt, die den Ernst der Lage immer noch nicht einsehen wollen. Es dürfte bald ziemlich schlimm werden hier, denn die Fallzahlen steigen exponentiell an. In Rio und in São Paulo werden gerade Feldkrankenhäuser für die kommenden Fälle errichtet, eines sogar in einem Fussballstadion. Grösste Sorge bereitet der sozial benachteiligte Teil der Bevölkerung, der weniger Zugang hat zu adäquaten Gesundheitseinrichtungen. Diese Menschen werden die meisten Auswirkungen spüren, auch wirtschaftlich.» (dvi)

5014 Covid-19-Fälle in Mexiko am 15. April gemäss WHO (4 pro 100'000 Einwohner), 332 Menschen sind gestorben (6,6% der Fälle)

«Die Anzahl Fälle ist landesweit noch eher niedrig, obwohl Mexiko da im Vergleich zu Europa natürlich ein paar Wochen im Rückstand ist», sagt Stefan Benz aus Wettingen. «Es kann sein, dass die grosse Welle noch kommt. Der Bundesstaat, in dem ich lebe, war bisher der Landesregierung immer um einen Schritt voraus betreffend Massnahmen gegen das Virus. Grossveranstaltungen wurden auch hier in Mexiko abgesagt, die Schulen geschlossen, öffentliche Plätze gesperrt. Diverse grosse Firmen und Fabriken stehen still, nur kleine Geschäfte sind noch offen. Auch hier wird geschaut, dass es zu keiner Menschenansammlung kommt. Mir geht es verhältnismässig gut, denn ich habe das Glück, eine Festanstellung zu haben. Mein Arbeitgeber zahlt weiter den vollen Lohn. Anders sieht das beim Grossteil der mexikanischen Bevölkerung aus: Wenn sie nicht arbeiten, verdienen sie nichts. Das Problem in Mexiko sehe ich deshalb vor allem als ein wirtschaftliches.» (dvi)

2336 Covid-19-Fälle in Argentinien am 15. April gemäss WHO (5 pro 100'000 Einwohner), 101 Menschen sind gestorben (4,3% der Fälle)

«Zur Zeit herrscht bei uns noch Ruhe vor dem Sturm», sagt Lukas Lang aus Baden. «In den nächsten Tagen soll es so richtig losgehen mit der Welle von Infizierten. Präsident Alberto Fernández hat schnell reagiert. Ich denke, dies ist darauf zurückzuführen, dass einige hier Nachkömmlinge von Spaniern und Italienern sind und die Nachrichten aus diesen Ländern die Menschen hier besonders erschüttert haben. Überlegungen betreffend dem Schaden der Quarantäne an der Wirtschaft scheinen hier eher zweitrangig – vielleicht, weil Argentinien gerade sowieso auf die nächste Zahlungsunfähigkeit zusteuert. Die Regierung will den Unternehmern mit Zulagen helfen, damit die Löhne weiterhin bezahlt werden können. Von den Menschen hier wird die Quarantäne streng eingehalten, auch wenn die Fallzahlen noch relativ niedrig scheinen – wobei auch diese Daten mit Vorsicht zu geniessen sind, da gar nicht genügend Tests gemacht werden konnten. Hygienemassnahmen sind für die ärmere Bevölkerung nicht leicht einzuhalten, denn sie leben oft in prekären Verhältnissen ohne Kloaken und fliessendem Wasser, vor allem ausserhalb der Städte. Die Polizei ist sehr präsent auf den Strassen und wenn man rausgeht zum Einkaufen kommt es vor, dass sie einem kurz anhalten und befragen. Viele Argentinier nehmen deshalb eine Einkaufstasche mit, wenn sie kurz spazieren gehen wollen.» (dvi)

354 Covid-19-Fälle in Bolivien am 15. April gemäss WHO (3 pro 100'000 Einwohner), 28 Menschen sind gestorben (7,9% der Fälle)

«Nach nur drei importierten Fällen Anfang März hat die Regierung hier schnell durchgegriffen», sagt Hannelien Schütz aus Rieden. «Alle Schulen wurden geschlossen und alle Flüge aus Europa gestrichen. Dann wurden die Arbeitszeiten schrittweise verkürzt. Seit dem 22. März stehen alle unter Quarantäne, seit dem 26. dürfen sogar nur Personen von 18 bis 65 Jahren raus und zwar nur an einem Werktag pro Woche von 7 bis 12 Uhr entsprechend der letzten Ziffer auf der ID. Gestern Dienstag war also mein Tag, pro Haushalt darf nur jeweils eine Person einkaufen gehen. Der Fokus auf die Prävention ist absolut richtig: Bolivien hat eines der schlechtesten Gesundheitssysteme in Südamerika und hätte sonst keine Chance, dies sind sich die Menschen hier sehr bewusst. Sie sind es sich auch gewöhnt, dass das ganze öffentliche Leben mal stillgelegt ist. Anders als in Europa ist dies keine totale Ausnahme. Viele Menschen in Bolivien leben von ihrem direkten Tageseinkommen, die Meisten arbeiten im informellen Sektor. Die Regierung hat nun Hilfspakete erarbeitet. Schön sind die vielen Initiativen von privaten Gruppierungen, die etwa Lebensmitteln an bedürftigen Familien verteilen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise werden zwar diskutiert, aber im Moment steht klar das kurzfristige Überleben im Fokus. Es gibt zwar noch wenig bestätigte Fälle, aber auch kaum Tests, was auf eine hohe Dunkelziffer hindeutet. Zudem schwingt immer eine politische Komponente mit: Die Übergangsregierung bleibt durch die Corona-Krise länger im Amt, die Wahlen von Anfang Mai wurden bis auf weiteres sistiert. Ich fühle mich zwar sehr eingesperrt, aber sonst geht es mir gut: Mit zwei Arbeitsstellen bin ich auch sehr privilegiert und immer beschäftigt. Nur die ganze Situation fühlt sich absurd an: In Bolivien sind wir seit den annullierten Wahlen vom Oktober und dem Exil von Ex-Präsident Evo Morales im Ausnahmezustand. Schon damals lag alles für fast drei Wochen still. Emotional fand ich es damals viel belastender, denn man hatte keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Dann lockerte sich die Lage etwas – und nun steht wieder alles still. Das Gefühl, nicht mehr aus dem Ausnahmezustand herauszukommen, ist irgendwie surreal.» (dvi)

