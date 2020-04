«Ich habe mich im Spital angesteckt»: Aargauer im Ausland berichten über ihre Corona-Erfahrungen

23'430 Covid-19-Fälle in Brasilien am 15. April gemäss WHO (11 pro 100'000 Einwohner), 1328 Menschen sind gestorben (5,7% der Fälle)

«Ich arbeite ausgerechnet als Ärztin für Infektiologie in drei Spitälern, zwei privaten und einem öffentlichen», sagt Paula Lacorte aus Untersiggenthal. «Da ich direkten Kontakt mit mehreren Covid-19-Patienten hatte, kam es so, wie es wohl kommen musste: Ich habe mich mit dem Virus angesteckt. Am Dienstag vor einer Woche ging es los mit Kopfschmerzen und Fieber. Am Ostermontag wagte ich mich erstmals ein wenig aus dem Bett. Im Unterschied zu anderen Grippen fühlt sich diese Erkrankung definitiv stärker an und der Krankheitsverlauf schleppt sich länger hin. Mir geht es inzwischen besser, ich bin auch jung. Bei älteren Menschen ist der Krankheitsverlauf unvorhersehbar.

In Brasilien scheint die Situation noch unter Kontrolle, noch haben wir genügend Betten in den Intensivstationen und das Gesundheitsministerium arbeitet beispielhaft – auch wenn es Kreise gibt, die den Ernst der Lage immer noch nicht einsehen wollen. Es dürfte bald ziemlich schlimm werden hier, denn die Fallzahlen steigen exponentiell an. In Rio und in São Paulo werden gerade Feldkrankenhäuser für die kommenden Fälle errichtet, eines sogar in einem Fussballstadion. Grösste Sorge bereitet der sozial benachteiligte Teil der Bevölkerung, der weniger Zugang hat zu adäquaten Gesundheitseinrichtungen. Diese Menschen werden die meisten Auswirkungen spüren, auch wirtschaftlich.» (dvi)

Monterrey, Mexiko

5014 Covid-19-Fälle in Mexiko am 15. April gemäss WHO (4 pro 100'000 Einwohner), 332 Menschen sind gestorben (6,6% der Fälle)