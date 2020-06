«Ich habe mich gefragt, was bist du?»: Wie Schwarzenbach die Italiener loswerden wollte und was stattdessen passierte

«Sei leise, sonst kommt der Schwarzenbach!» So und ähnlich wurden manchmal italienische Kinder von ihren Eltern in den 1960er und 1970er-Jahren ermahnt, nicht aufzufallen. Der mediengewandte Zürcher Industriellensohn James Schwarzenbach prägte in diesen Jahren den ersten Schweizer Überfremdungsdiskurs und vermochte ein weitverbreitetes Unbehagen und eine latente Fremdenfeindlichkeit angesichts der raschen Bevölkerungszunahme und des steigenden Ausländeranteils politisch zu nutzen. Am 7. Juni 1970, vor genau 50 Jahren, kam die erste Überfremdungsinitiative in der Schweiz zur Abstimmung. Die später nur noch nach dem Politiker James Schwarzenbach benannte Initiative wurde zwar knapp abgelehnt, bildete aber den Grundstein für jahrzehntelange Debatten in der Ausländer- und Migrationspolitik – bis heute.

Befürworter einer Begrenzung der Zuwanderung stehen jenen gegenüber, die den Zugezogenen mehr Rechte in Politik und Gesellschaft zubilligen möchten. Viele ehemalige «Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter» der ersten Generation erinnern sich mit gemischten Gefühlen an die Stimmung rund um die Schwarzenbach-Initiative. Das Projekt Zeitgeschichte Aargau hat dies zum Anlass genommen, in einem Dokumentarfilm politische, wirtschaftliche und biografische Aspekte des Einwanderungskantons Aargau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu beleuchten. Grosse Zustimmung im Aargau Seit den 1970er-Jahren folgten viele weitere Initiativen, die die Zuwanderung begrenzen wollten und in der Öffentlichkeit zu heftigen Debatten führten. Viele davon stiessen im Aargau auf grössere Zustimmung als im Schweizer Durchschnitt, so etwa die vom Reinacher FDP-Politiker und späteren Ständerat Philipp Müller lancierte «18-Prozent-Initiative» im Jahr 2000.

Die BBC hätte Arbeitsplätze ins Ausland verlagern müssen Weniger die gesetzlichen Vorgaben und politischen Auseinandersetzungen, vielmehr die Bedürfnisse der Wirtschaft und der Konjunkturverlauf bestimmten über die Jahrzehnte die Zuwanderungskurve. Die boomende Aargauer Industrie hatte mehrere zehntausend sogenannte «Gastarbeiter» in den Kanton geholt, die angesichts des Wohnraummangels oft in schlechten Unterkünften an Siedlungsrändern leben mussten – beispielsweise in den Wohnbaracken im Brisgi in Baden – und ihre Familien erst nach Jahren nachziehen durften.

Forschen und vermitteln «Zeitgeschichte Aargau» ist ein Forschungs- und Vermittlungsprojekt der Historischen Gesellschaft Aargau. Ein Team aus acht Historikerinnen und Historikern erarbeitet die wissenschaftlichen Grundlagen für die Vermittlung der Aargauer Zeitgeschichte zwischen 1950 und 2000 in verschiedenen Formaten. Der Aargauer Regierungsrat hat beschlossen, das Unterfangen mit Geldern aus dem Swisslos-Fonds zu finanzieren. Mit der Aargauer Zeitung besteht eine Medienkooperation, zudem wird das Projekt von SRF, der Bildagentur Keystone und mehreren Stiftungen unterstützt. Mehr dazu unter zeitgeschichte-aargau.ch