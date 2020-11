«Ich habe ihn nicht gesehen!»: GLP-Grossrat will wissen an wie vielen Unfällen die Sehschwäche schuld ist

Wer ein Lernfahrgesuch einreicht, muss seine Augen testen lassen. Berufsfahrer müssen regelmässig zum Arzt. Sonstige Lenker müssen erst ab 75 Jahren in regelmässige medizinische Kontrollen. So ist es also möglich, «dass das Strassenverkehrsamt erst im 75. Altersjahr der betreffenden Person erfährt, dass diese eine Sehkorrektur tragen muss, obwohl sie vielleicht bereits seit vielen Jahren auf eine solche angewiesen ist und diese zum Führen von Motorfahrzeugen bereits freiwillig trägt». Das schreibt GLP-Grossrat Dominik Peter in einer neuen Interpellation.

Sehüberprüfung bei Unfall wie bei Alkoholkonsum?

Die Situation erfüllt ihn mit Sorge. Von der Regierung will er wissen, «wie oft das Fehlen von Sehhilfen Grund oder Mitgrund für Verkehrsunfälle ist». Aber auch, ob die Sehleistung von Unfallverursachern und -opfern bei Unfällen mit Personenschäden von der Polizei systematisch (ähnlich wie bei Alkoholkonsum) überprüft wird.