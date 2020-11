«Ich habe das Vertrauen verloren»: Aargauer Sozialhilfeempfänger mussten ihr Altersguthaben abgeben

Die SRF-Sendung «Kassensturz» prangerte in ihrem Beitrag vom Dienstagabend namentlich drei Gemeinden an, die «Altersguthaben von Menschen einkassieren, die auf dem Existenzminimum leben».

Fall Beinwil: Ganzes Altersguthaben gefordert

Elisabeth Brochetti arbeitete 40 Jahre in diversen Unternehmen als Sekretärin. Dann verlor die alleinerziehende Mutter ihren Job und kam mit knapp 60 Jahren in ihrer Wohngemeinde Beinwil in die Sozialhilfe. Diesen Sommer sei sie von der Gemeinde zu einer Sitzung eingeladen worden, erzählt sie im TV-Interview. Man habe ihr vorgeschlagen, sich von der Sozialhilfe zu lösen und in Frührente zu gehen. Mit Hilfe ihres Vorsorgeguthabens, das sie sich ausbezahlen lassen soll.

Schriftlich liess man sie nachträglich wissen, sie müsse 50 Prozent der Sozialhilfe zurückzahlen – 40'000 Franken, die Hälfte ihres Altersguthabens. «Ich war so erschrocken, enttäuscht, verzweifelt», sagt Brochetti. «Ich habe das Vertrauen verloren.» Sie wohne seit 18 Jahren in dieser Gemeinde. Im Oktober bekam Brochetti nach eigenen Angaben einen neuen Bescheid. Nun bestand Beinwil darauf, dass sie 100 Prozent zurückzahlt. «Dann lebe ich an der Armutsgrenze mit AHV und EL», so Brochetti. Die Gemeinde Beinwil wollte gegenüber «Kassensturz» keine Stellung nehmen.