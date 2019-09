Es scheint, als hätten einige Angst, dass jetzt ein langer Theorieblock mit erhobenem Zeigefinger folgt. Stimmt nicht. Rüegger animiert sie zu einem Spiel: Je nach Aussage Rüeggers, die auf die Jugendlichen zutrifft, sollen sie aufstehen und in eine andere Ecke des Klassenzimmers gehen. Das Spiel soll Aufschluss zur finanziellen Situation der Schüler geben. So zeigt sich: Rund die Hälfte der Jugendlichen wünscht sich mehr Sackgeld. Bis Ende Monat reicht das Geld aber bei allen aus. Einige geben zu, manchmal Geld für Dinge auszugeben, die sie eigentlich nicht brauchen: «Süssigkeiten zum Beispiel», sagt ein Junge. «Päckli von Zalando», sagt ein Mädchen. Die meisten geben auch zu, glücklich zu sein, sobald sie Geld ausgeben.

Kleider für 200 Franken, ein Handy für 800 Franken

Oliver Rüegger fragt die Schüler, wofür sie in der letzten Zeit viel Geld ausgegeben haben: «Ein Handy für 500 Franken und Kleider für 200 Franken», oder «ein Handy für 800 Franken», lauten die Antworten. Die Eltern spielen bei solchen Ausgaben eine grosse Rolle: «Bei uns zu Hause ist Geld vor allem dann ein Thema, wenn ich mir etwas Teures kaufen möchte», sagt ein Junge.

«Oder wenn ich auswärts essen gehen will.» Streit wegen des Geldes sei selten, komme aber manchmal vor, sagen die Schüler. Grund zum Streiten sollten die Eltern eigentlich nicht haben: Ausnahmslos alle Schüler sind überzeugt, gut mit Geld umgehen zu können. Die meisten sparen sogar. Vom Reichsein träumen sie trotzdem: «Dann würde ich mir eine fette Villa mit Pool in Beverly Hills und ganz viele Autos kaufen.» Oliver Rüeggers Frage, was die Schüler am Wochenende ohne Geld machen würden, wird so beantwortet: «Ich würde Sport machen oder Netflix schauen.»