«Ich bin unfruchtbar» So ist der Muttertag für Menschen, die keine Kinder bekommen können Kinder sind ein Segen – das besagt zumindest der Volksmund. Neben Menschen, die keine Kinder wollen, gibt es aber auch Menschen, die keine Kinder bekommen können. Und genau diese kommen bei uns am Muttertag zu Wort.

Die einen wollen nicht, die anderen können nicht: Kinder bekommen. fotolia

Wer am Muttertag oft vergessen geht, sind Mütter, die nicht ins klassische Rollenbild unserer Gesellschaft passen. Seien es Tagesmütter, Mütter von Pflegekindern, Leihmütter, Adoptivmütter, Mütter von Sternenkindern – oder auch Frauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine Kinder bekommen können oder wollen.

Keine Frage der Wahl

Eine von ihnen ist Anne. Der heute 22-Jährigen wurde vor zwei Jahren klar: Ich bin unfruchtbar. Untersuchungen bei verschiedenen Spezialisten bestätigten dies. Für die Aargauerin und ihren Partner, mit dem sie seit mehreren Monaten eine Beziehung führt, war das Thema Kinder deshalb schnell vom Tisch.

«Ich bin unfruchtbar. Ich hatte in meinem Leben noch nie eine Periode», erklärt Anne gegenüber ArgoviaToday. Dies sei sicher auch ein Grund dafür, wieso sie nie wirklich einen Kinderwunsch hatte – sie hatte schlicht nicht die Wahl.

«Ich konnte mir nie aussuchen, was ich mit meiner Fruchtbarkeit anfangen will. Es hat sie ja nie wirklich gegeben.»

Eine Adoption kommt für die 22-Jährige nicht infrage: «Für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an, ein Kind zu haben – erst recht nicht ein fremdes. Eine Adoption wäre für mich persönlich das wohl unrealistischste Szenario.» Einen innigen Kinderwunsch habe sie schlicht und einfach nie gehabt. «Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie in einer Mutterrolle gesehen.»

Viele Fragen, wenig Verständnis

Wenn Anne gefragt wird, ob sie einmal Kinder will, antwortet sie meist: «Aus meinem jetzigen Standpunkt sehe ich das nicht für mein Leben.» Dies komme nicht immer gut an. Vor allem Menschen älterer Generationen – auch in ihrem Umfeld – hätten ihr gegenüber oft wenig Verständnis für diese Aussage.

Es fielen auch schon Sätze wie: «Keine Angst, das kommt dann schon wieder», wenn sie offen über ihre Ausgangslage geredet hat. Dass Anne vielleicht gar kein Problem damit hat, dass sie keine Kinder bekommen kann, wird gar nicht erst als Option gesehen. Manche hätten sie auch schon gefragt, wie eine Frau denn so egoistisch sein könne. Nicht Mutter werden? Keine Kinder wollen? Das geht doch nicht.

Für Anne ist es allerdings keine Frage von Egoismus, sondern von Perspektiven. Und Mutter zu werden ist schlicht keine ihrer Perspektiven. Weshalb sich Frauen teilweise immer noch rechtfertigen müssen, wenn sie keine Kinder haben können oder wollen, kann sie nicht nachvollziehen. Dem Muttertag gegenüber hegt Anne deswegen aber keine explizit negativen Gefühle. «Es ist, wie wenn du einen Veganer fragen würdest, was er an Fleisch gut findet. Ich habe keine Meinung dazu – ich lebe dieses Leben einfach nicht. Es betrifft mich halt nicht. Ich bin keine Mutter – und werde es auch nie sein.»