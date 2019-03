«Ich bin in meinem ersten KV-Lehrjahr bei Login, einer Tochterfirma von verschiedenen Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, die für diese den Nachwuchs ausbildet.

Ich bin für meine Lehre bei den SBB angestellt und kann in mehreren Stationen auch bei anderen Bahnen arbeiten. Aktuell bin ich für ein paar Monate bei der WSB (Aargau Verkehr) und arbeite in Reinach am Schalter. Gerade habe ich nach meiner Mittagspause den Zug dorthin verpasst. Aber das macht nichts, mit dem Nächsten bin ich noch pünktlich zurück.

Wenn ich nicht arbeite oder in der Schule bin, muss ich lernen. Während meinem KV werde ich zum Zugverkehrsleiter ausgebildet, da muss man ziemlich viel wissen. Nach der Lehre wird noch eine weitere Ausbildung folgen, bis ich als Zugverkehrsleiter dafür mitverantwortlich bin, dass auf dem Schienennetz alles so reibungslos funktioniert wie möglich. Dazu gehört etwa, dass man Zugführer von der Zentrale aus dabei unterstützt, Störungen zu beheben. Der Zugverkehrsleiter organisiert auch Lösungen, wenn einmal ein Zug auf der Strecke stehenbleibt und vieles mehr. Auf die Idee zu dieser Ausbildung bin ich wohl durch meinen Vater gekommen, er arbeitet ebenfalls für die WSB. Gestartet habe ich meine Ausbildung allerdings bei den SBB in Bern. Jetzt kann ich für ein halbes Jahr hier arbeiten, bevor ich für drei weitere Monate zur SBB nach Olten gehe. Die Arbeit hier bei der WSB gefällt mir sehr gut. Ich stehe an der Kasse und bediene die Kunden. Den Kontakt zu ihnen schätze ich sehr.

Produzent von Hip-Hop-Beats

Wohnen tue ich in Aarau, das ist sehr praktisch. Finde ich die Zeit dazu, produziere ich gerne Musik, hauptsächlich Hip-Hop- und Lo-Fi-Beats. Als Lo-Fi wird Musik bezeichnet, die mit einfachem Equipment aufgenommen worden ist oder so klingt, als wäre das der Fall. Musik produziere ich schon seit der fünften Klasse. Das ist ein Hobby für mich – ich spiele auch gerne Klavier und meine Mutter ist Musikerin. Musik-Produktion am PC ist in den letzten Jahren zu einer Mode geworden. Plötzlich macht das jeder. Deshalb wird man auch nicht mehr so ernst genommen, wenn man jemandem erzählt, dass man Musik produziert. Das ist ein Nachteil, der mir aber egal ist. Veröffentlicht habe ich bis heute noch nichts, möchte das aber schon einmal tun.»