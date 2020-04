Hypi-Chefin Marianne Wildi: «Der Bundesrat müsste den Menschen mehr vertrauen und nicht alles so drastisch verbieten»

Das E-Mail auf die Interviewanfrage beantwortet Marianne Wildi nach wenigen Minuten. Sie hat gerade Ferien. Und die verbringt sie im Lockdown natürlich zu Hause in Meisterschwanden. Für unser Gespräch treffen wir uns aber in ihrem Büro am Hauptsitz der Hypothekarbank in Lenzburg. Die Sonne scheint sommerlich warm rein an diesem Freitagmittag, die Bankchefin ist in aufgeräumter Stimmung.

Wie muss man sich Ferien einer Bankchefin in Zeiten von Corona vorstellen?

Marianne Wildi: Am Morgen länger schlafen, am Abend länger lesen. Und ich esse neuerdings Zmorge. Das mache ich sonst nie, wenn ich ins Büro zur Arbeit fahre.

Vermischen sich in der Coronakrise Arbeit, Freizeit und Ferien oder ist das in Ihrer Position ohnehin so?

Es hat sich schon vermischt. Vor Corona habe ich nie Homeoffice gemacht. Ich war überzeugt, mich so besser abgrenzen zu können: Im Büro die Arbeit, zu Hause nur E-Mails lesen. Doch im Verlaufe des Lockdowns habe ich mich zu Hause voll eingerichtet zum Arbeiten.

Und wie geht die Arbeit daheim?

Am Anfang war es schwierig. Ich stellte einfach Laptop und Bildschirm auf den Stubentisch, doch nach zwei Tagen war mir klar: So geht das nicht. Ich habe dann mein altes Pult entstaubt und funktionstüchtig gemacht, das ich jahrelang nicht mehr gebraucht habe.