Nur ein paar hupende Autos

So aber nahm man das Verdikt des Referees schulterzuckend zur Kenntnis, um sich wenig später über den Schlusspfiff und die die Achtelfinalqualifikation der Schweizer zu freuen. Vor dem Turnier hätten wohl nicht viele Fans auf ein solch souveränes Weiterkommen gewettet. Doch aufgrund der Ausgangslage vor dem Costa-Rica-Spiel und dem früh sich abzeichnenden Sieg der Brasilianer, war die Luft irgendwie raus. Laut wurde es selten, Fluch- und Kraftwörter waren die Ausnahme und Bier wurde auch keines ausgeschüttet.

Und es erstaunte denn auch nicht, dass sich die Reihen – anders als beim ausgiebig gefeierten Last-Minute-Sieg gegen die Serben – sehr schnell lichteten. Während in früheren Jahren nach einem Schweizer Sieg oder Qualifikation für die Ko-Phase der Schulhausplatz in Beschlag genommen wurde, beschränkte sich der Siegesrausch am Mittwochabend in Baden auf ein paar wenige hupende Autos. Die Fans haben sich ganz offensichtlich ein Beispiel an der Nati genommen und sich hoffentlich wie die Fussballer die grossen Emotionen für das Spiel gegen die Schweden am Dienstag aufgespart. Ein bisschen emotionaler ging es in Aarau zu, wo der Verkehr in der Innenstadt kurz nach Spielschluss zum Erliegen kam. Später sperrte die Polizei das Stadtzentrum ab, die Schweizer Fans feierten in einem langen Autokorso.

Fan-Gesänge und Torjubel im Brugger Public Viewing: