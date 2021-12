Hotellerie Seerose-Besitzer Felix Suhner: «Der Wellnessbereich ist während der Pandemie wahnsinnig wertvoll» Der Kanton Aargau schneidet deutlich schlechter ab als Nachbar Solothurn. Aber nicht alle im Aargau traf es gleich hart. Die Seerose in Meisterschwanden zum Beispiel verzeichnete 2021 mehr Logiernächte als 2019. Warum?

Felix Suhner ist Gastro- und Hotelunternehmer und Besitzer des Seerose Resort und Spa in Meisterschwanden. Schon im Sommer 2020 (als das Foto entstand) durfte er sich über Rekordzahlen freuen. Britta Gut

Felix Suhner, warum hinkt der Aargau Nachbar Solothurn hinterher?

Das Geschäft mit den Businesskunden ist seit Corona zusammengefallen. Bankette, Seminare, Geschäftsreisen – da wurde vieles abgesagt in den letzten Monaten. Und der Aargau ist nun einmal stark diesem Geschäft abhängig.

Das war Solothurn vor Corona auch.

Ja, das stimmt. Und da hat man als ganze Destination sicherlich einiges richtig gemacht und es geschafft auch die Freizeitreisenden anzusprechen. Aber sie haben auch davon profitiert, dass viele Schweizer in den letzten anderthalb Jahren Orte besucht haben, die sie zuvor nicht gross kannten, aber trotzdem als attraktiv wahrnahmen. Da hat Solothurn schon einiges zu bieten.

Ihnen ist die Umstellung von Geschäfts- auf Freizeittouristen mit der Seerose auch gelungen.

In der Tat. Hatten wir vor der Krise noch zur einen Hälfte Geschäftsreisende und zur anderen Wellnessgäste, beträgt das Verhältnis nur 80:20 für die Wellnessgäste. Ich bin froh, hatten wir 2013 den Mut, diesen Erweiterungsbau zu machen. Der Wellnessbereich ist während der Pandemie wahnsinnig wertvoll. Aber wer vorne dabei sein will, der muss so etwas haben.

Wie meinen Sie das?

In der Hotellerie stehen wir in direkter Konkurrenz mit dem angrenzenden Ausland. Wenn man schaut, was es in Österreich und Bayern gibt in Sachen Wellness, dann müssen wir Gas geben in der Schweiz. Die Gäste interessiert nicht, dass wir hier viel höhere Kosten haben.

Und wie siehts bei den Preisen aus?

Da sind wir in der Hotellerie schon fast auf ähnlichem Niveau. In der Gastronomie ist es schlicht nicht machbar. Ohnehin haben wir gewisse Erfahrungen gemacht, wo wir uns überlegen müssen, progressiver zu werden.

Erzählen Sie.

Wir haben unlängst eine Absage für ein Bankett für 100 Personen zwei Tage vor dem Anlass bekommen. Laut Annullationsbedingungen müssten sie 90 Prozent des ausgehandelten Preises zahlen. Aber man hat uns gedroht, künftig nicht mehr zu uns zu kommen, wenn wir darauf bestünden. Da sollten wir eigentlich hart bleiben, wie es in anderen Branchen der Fall ist.

Sind Sie aber nicht?

Nein, nicht immer konsequent. Und auch an Wochenenden zahlt man vielerorts höhere Preise. Sei es beim Strom oder beim Lohn. Aber wir machen genau die gleichen Preise. Wir müssten mehr Mut haben. Die Leute sind nämlich bereit zu zahlen, wenn die Leistung stimmt.