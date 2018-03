Am 18. Oktober 2014 fand in Aarau das Fussballspiel FC Aarau gegen den FC St. Gallen statt. In diesem Zusammenhang warf die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau einem St. Galler Fan vor, an einer gewalttätigen Zusammenrottung teilgenommen zu haben.

Rund 300 Anhänger des FC St. Gallen hätten sich damals – wegen eines angekündigten Fanboykotts - bereits während des Spiels in der Altstadt versammelt und das Stammlokal der «Szene Aarau» besetzt.

Noch bevor die Polizei einen «Riegel» aufziehen konnte, gelang es einer grösseren Gruppierung von Aargauer Risikofans zum besetzten Lokal durchzudringen und dort auf die inzwischen vermummten St. Galler Fans zu treffen.

Zwischen den beiden Fanlagern kam es zu einer massiven tätlichen Auseinandersetzung. Mithilfe von Gummischrot und Reizstoffen gelang es der Polizei, die beiden Lager zu trennen. Dabei sind einige Fans auch gegen Polizisten gewalttätig geworden.