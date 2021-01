Homeoffice: So handhaben es Kanton, Gerichte und Aargauer Firmen

Mit der neuen Homeoffice-Pflicht ändere sich nichts: «Der grösste Teil unserer Mitarbeitenden hat die letzten Wochen schon von zu Hause aus gearbeitet.» Auch bei der Bank gibt es gewisse Grenzen: «Wir arbeiten mit vertraulichen Unterlagen. Das Bankgeheimnis muss zu jeder Zeit gewahrt werden. Unsere Mitarbeitenden sind sich gewohnt darauf zu achten, dass Gespräche, Arbeiten am PC und Unterlagen nicht von Dritten gehört oder eingesehen werden können.» Zu Hause zu drucken sei nicht möglich: «Es kommen vereinzelt Mitarbeitende für kurze Zeit ins Büro, um Dokumente auszudrucken oder zu unterschreiben», so Honegger. Die Mitarbeitenden in den Niederlassungen arbeiten im Zweischichtbetrieb.

Der Kanton beschäftigt auch viele Mitarbeitende, deren Tätigkeiten nicht in einem Büro erledigt werden können: «Dazu zählen beispielsweise die Polizistinnen und Polizisten oder die Mitarbeitenden in den Werkhöfen», sagt Dieth. Wo Homeoffice nicht möglich ist, werden die Arbeiten weiterhin unter Einhaltung sämtlicher Schutzmassnahmen durchgeführt.

Ab Montag wird die physische Präsenz am Arbeitsplatz auch in der kantonalen Verwaltung auf ein Minimum beschränkt. «Alle Mitarbeitenden, deren Funktion dies zulässt, arbeiten im Homeoffice», sagt Markus Dieth, Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen, auf Anfrage. Die Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung hätten seit Beginn der Pandemie ohnehin vermehrt von zu Hause aus gearbeitet.

Der Aargauer SVP-Ständerat Hansjörg Knecht hat in seiner Mühle in Leibstadt nur beschränkte Möglichkeiten, seine Angestellten ins Homeoffice zu schicken. «Die Betriebsangestellten müssen vor Ort die Maschinen bedienen, die Chauffeure müssen Ware ausliefern.» Jedoch schickt er die Person, die im Bereich der Qualitätssicherung arbeitet, ab sofort wieder an drei von fünf Tagen ins Homeoffice. «An zwei Tagen muss sie die Qualitätskontrolle im Betrieb durchführen, mit Laborgeräten.» Die Mühle sei aber ohnehin kein personalintensiver Betrieb: «Wir haben Einzelbüros und auch im Betrieb verteilen sich die Personen so, dass man die Distanzen einhalten kann», so Knecht.