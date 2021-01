Homeoffice im Wohnmobil bei minus 10 Grad – dieses Aargauer Paar zeigt, wie es geht

In klaren Nächten fällt die Temperatur unter minus 10 Grad, die Strassen sind weiss und die Einheimischen fahren Allradantrieb. Das ist Engelberg im Winter. Langlaufen, Schlitteln und Skifahren sind Aktivitäten, die zum Tourismus-Hotspot gehören. Doch an Camping im Schnee denken wohl die Wenigsten. Dabei ist das Bergdorf längst ein Geheimtipp für Leute, bei denen in der Garage ein Satz Winterreifen für ihr Wohnmobil lagert.

Seit 60 Jahren ist der Camping Eienwäldli 365 Tage geöffnet. Also schon bevor Wohnmobile zum nationalen Trend wurden. Zum Vergleich: Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) waren 2019 schweizweit 69'904 Wohnmobile zugelassen. Diese Zahl habe sich seit zehn Jahren verdoppelt. Das merkt man auch in Engelberg. Obwohl es Winter ist, sind viele Gäste auf dem Platz. Vor Ort wird klar: Es sind keine gewöhnlichen Touristen. «Zu kalt, gibt's nicht!», lautet ihr Credo. Die Winter-Camper sind freundlich, offen und halten zusammen.

Das Aargauer Ehepaar Deborah und René Gehrig stellt ihr Wohnmobil von Mitte Dezember bis Mitte März auf den Platz Eienwäldli. Nur ab und zu fahren sie in dieser Zeit heim nach Meisterschwanden. «Ja, dieser Camping ist unser zweites zu Hause», so die beiden. Dass sie auch in der Kälte draussen sitzen, ist normal. Mit dicken Jacken, warmen Stiefeln und auf kuscheligen Lammfellen sieht das ohnehin ganz angenehm aus. Auch ihre beiden Hunde geniessen das Wetter und springen im tiefen Schnee herum.

Consultant Gehrig arbeitet am Laptop auf dem Campingplatz

Doch das Ehepaar macht keinesfalls drei Monate Urlaub. René Gehrig ist Consultant und berät Firmen auf der ganzen Welt. «Ich brauche nur meinen Laptop für die Arbeit», sagt er. Sein Homeoffice hat er deshalb kurzerhand ins Wohnmobil verlegt. Insofern gewinnt er der Pandemie auch gute Seiten ab. «Vor Corona jettete ich jeweils um den ganzen Globus», sagt er. «Nun bin ich schon ein Jahr lang in keinen Flieger mehr gestiegen.» Seine Erkenntnis: «Früher bin ich sicher einmal zu viel geflogen.» Vieles lasse sich online erledigen. Selbst Meetings würden klappen, ohne sich physisch zu treffen.

Die Natur dankt es ihm. Schliesslich kommen er und seine Frau auch wegen der tollen Landschaft nach Engelberg. «Am Morgen stehe ich auf, gehe mit den Hunden spazieren und bin ganz allein», sagt Deborah Gehrig. «Die klirrende Kälte, die Stille und der knirschende Schnee unter den Schuhen: Das ist für mich Luxus pur.» Ihr Ehemann ergänzt: