An unbedienten Ständen: «20 Prozent des Holzes wird nicht bezahlt»

Wegen der unsicheren Energielage ist Brennholz zurzeit heiss begehrt. Dies merken auch die Forstbetriebe in der Region, die immer mehr Holz in der Selbstbedienung anbieten. In Villmergen stellte man die Aktion «Holz vom Förster» ein, weil sich die Kundschaft ohne zu zahlen bedient hatte. Auch andere Brennholzverkäufer sind betroffen.