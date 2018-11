Unabhängig vom Agglomerationsprogramm (siehe Hauptartikel) wird im Ostaargau ein innovatives Verkehrsprojekt realisiert. Noch in diesem Jahr soll auf der Strasse zwischen Ehrendingen und Baden die erste elektronische Busspur im Aargau in Betrieb gehen. Künftig solle der Bus, der im Höhtal heute häufig im Stau steht, die Autokolonne dank intelligenter Verkehrssteuerung überholen können, wie das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt mitteilt.

Heute verkehren rund 12 000 Fahrzeuge täglich über die Ehrendinger-strasse zwischen Surbtal und Baden. Unter dem hohen Verkehrsaufkommen leiden mehrere Buslinien, die über die Ehrendingerstrasse das Zentrum von Baden erreichen: Die Busse können während den Hauptverkehrszeiten den Fahrplan kaum einhalten, die Anschlüsse am Bahnhof Baden sind nicht sichergestellt. Eine eigene Fahrspur für den Bus wäre auf der Ehrendingerstrasse aufgrund der topografischen Situation am Lägernhang nur mit unverhältnismässig hohen Kosten und starken Eingriffen in die Landschaft möglich, heisst es in der Mitteilung. Deshalb realisiert der Kanton nun im Rahmen des Verkehrsmanagements in der Region Baden-Wettingen die elektronische Busspur.

Dabei wird der motorisierte Individualverkehr in beiden Fahrtrichtungen mit einer Lichtsignalanlage angehalten. Sobald die Fahrspur bergwärts, also in Richtung Ehrendingen, frei ist, darf der Bus mit Ziel Zentrum/Bahnhof auf die Gegenfahrbahn wechseln und die Autos überholen. Nach der Lichtsignalanlage schwenkt der Bus wieder auf die richtige Strassenseite und kann danach ungehindert weiterfahren. Die Montagearbeiten für die elektronische Busspur werden zurzeit ausgeführt. Die Inbetriebnahme des Systems ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Bis dahin werden in den kommenden Wochen bereits einzelne Einschaltungen zu Testzwecken vorgenommen.