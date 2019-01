«Wenn wir im Herbst wieder einen Wähleranteil von 38 Prozent erreichen, lasse ich mir eine Frisur wie Andreas Thiel machen.» Das sagte SVP-Präsident Thomas Burgherr am Mittwoch am Nominationsparteitag in Rothrist.

Zumindest der Satiriker, der vor den Delegierten der Aargauer Volkspartei auftrat, nahm Burgherrs Ansage durchaus ernst. Thiel sagte, er könne dem Nationalrat einen Coiffeur und auch die passenden Farben für eine gelungene bunte Irokesenfrisur empfehlen.