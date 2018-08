Die Mehrzweckhalle in Holziken ist zum Bersten voll. Die Stühle an den Tischreihen sind bis auf den letzten Platz besetzt, viele Zuschauer stehen an der Wand im hinteren Teil der Halle. Der SVP-Ortspartei ist ein Coup gelungen. Sie hat es geschafft, Finanzminister Ueli Maurer und Nationalrat Roger Köppel ins Dorf zu holen. Die beiden Aushängeschilder der SVP werden zum Thema «Schweiz–EU: Wie weiter?» referieren.

Im Publikum sitzen vor allem Personen im Rentenalter. «Die Jungen interessieren sich einfach weniger für Politik», sagt ein junger Mann mit blondem Pferdeschwanz und Nickelbrille. Er ist mit einem Freund gekommen, weil ihn die Referate interessieren. Die meisten Besucher verkürzen sich die Wartezeit mit Essen. Auf der Karte stehen «Ueli-Maurer-Fleischkäse garniert» und Aargauer Rüeblitorte, dazu spielt eine Blaskapelle. Wer fertig ist mit Essen, blättert in einer der Zeitschriften, die auf den Tischen verteilt sind. Zur Auswahl stehen die «Weltwoche» und die «Schweizerzeit».

Ein Mann mit blauem Hemd und kurz geschorenen Haaren freut sich auf die Diskussion, die nach den Referaten auf dem Programm steht. «Ich habe beide schon einmal live gesehen, sie kommen immer sehr gut rüber. Vor allem Ueli Maurer, er drückt sich immer verständlich aus.»

Ausschnitt aus Maurers Referat im Video: