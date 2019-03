Am helllichten Tag spazierte im Februar ein Wolf durch ein Waldstück oberhalb von Erlinsbach und tappte dabei in die Fotofalle. Der Kanton erhielt das Foto Anfang März und liess es verifizieren. Aktiv kommuniziert hat er die Sichtung nicht.

Ist die Sorge, dass dem Wolf etwas passieren könnte, berechtigt?

Eher nicht. Dass sich der Wolf im Aargau niederlassen könnte, bezweifelt Thomas Stucki von der kantonalen Jagdverwaltung: «Wir gehen nicht von einer Dauerpräsenz von Wölfen aus. Unsere Landschaft ist sehr stark besiedelt, es hat viele Verkehrsachsen.» Der Wolf bevorzuge grosse und weite Gebiete, in die er sich zurückziehen kann und genügend Beutetiere findet. Im Gegenzug zu alpinen und voralpinen Regionen wie dem Wallis oder Graubünden ist die Nutztierhaltung im Aargau in den meisten Fällen siedlungsnah und die Tiere sind eingezäunt. Dass der Wolf in der Region Schafe reisst, ist also eher unwahrscheinlich.