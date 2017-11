Herr Hofmann, im Aargau wächst die Bevölkerung um rund ein Prozent pro Jahr. Ist das gut?

Urs Hofmann: Das grosse Wachstum bedeutet, dass der Aargau ein attraktiver Wohnkanton ist. Dies ist erfreulich. Tatsache ist jedoch, dass diese Entwicklung im Aargau finanziell keine positive Wirkung hatte. Die Steuerkraft und das Bruttoinlandprodukt pro Kopf waren in den letzten Jahren rückläufig oder stagnierend.

Mehr Einwohner heisst also nicht automatisch mehr Steuern?

Natürlich haben wir unter dem Strich höhere Steuereinnahmen. Aber eben nicht pro Kopf. Es wanderten viele Familien zu. Das hat zur Folge, dass Kanton und Gemeinden mehr in Schulen und Lehrpersonen investieren müssen. Auch die Gesundheitskosten steigen mit der Bevölkerungszunahme. Um diese Mehrausgaben finanzieren zu können, müssten wir mindestens gleich viel Geld pro Kopf der Bevölkerung einnehmen. Das ist aber nicht der Fall. Auch deshalb haben wir finanzielle Probleme.

Wer zieht in den Aargau?

Viele Durchschnittsverdiener. Zu uns kommen nicht hauptsächlich Top-Verdiener oder Leute aus dem oberen Mittelstand. Oft sind es Familien, die sich in Zürich oder Zug kaum mehr eine Wohnung oder ein Haus leisten können.

Kommen viele Sozialhilfebezüger?

Nein. Der Aargau liegt bei der Sozialhilfequote nach wie vor deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt.

Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: Die Wachstumskantone Freiburg, Genf, Zürich und Aargau hatten ein negatives Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Weshalb?

Signifikant ist: Ein grosser Kanton mit einem starken Bevölkerungswachstum hat in der Tendenz beim BIP pro Kopf keine positive Entwicklung. Ähnlich ist es beim Steuerertrag. Daran ändern in einem grossen Kanton auch einzelne Top-Verdiener nichts. Ziehen hingegen einige sehr gute Steuerzahler in einen Kleinkanton, zeigt sich das sofort in der Statistik.