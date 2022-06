Höchste Aargauerin Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener lässt sich fünf Monate verspätet feiern: «Ein bisschen informeller ist mir das sowieso lieber» Statt im Januar feierte Elisabeth Burgener ihre Wahl zur höchsten Aargauerin jetzt - und blickte auf die erste Hälfte ihres Amtsjahres zurück. Die SP-Grossratspräsidentin liess sich in Gipf-Oberfrick nach der «Gmeind» feiern – und war sichtlich gerührt.

Elisabeth Burgener, sichtlich gerührt, mit ihrem Mann an der Grossratspräsidentinnenfeier in Gipf-Oberfrick. Alex Spichale

Eigentlich hätte die Feier für Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener in ihrem Heimatdorf Gipf-Oberfrick schon vor Monaten stattfinden sollen. Denn die höchste Aargauerin bekleidet ihr Amt seit dem 11. Januar diesen Jahres. Ihren Amtsantritt gleich im Januar zu feiern, hatte auch Elisabeth Burgener geplant – aber Corona kam dazwischen. Stattdessen fand die Präsidiumsfeier nun am Freitag im Anschluss an die Gemeindeversammlung Gipf-Oberfrick statt.

Dass die Feier im Januar ausfallen musste, schmerzt Burgener inzwischen nicht mehr. Denn: Nun im Juni konnte der Anlass ein bisschen informeller stattfinden als geplant, und das sei ihr «sowieso etwas lieber», verrät die SP-Grossrätin beim Apéro. Von der Feier, die nun endlich stattfinden konnte, sei sie «vollkommen überwältigt und sehr gerührt».

Alex Hürzeler sprach von einem historischen Jahr, weil die Grossratspräsidentin und er als Landammann aus dem Bezirk Laufenburg kommen. Alex Spichale

Gewürdigt wurde die Gipf-Oberfrickerin im Anschluss an die Gemeindeversammlung von Landammann Alex Hürzeler (SVP). Er bezeichnete Burgeners Amtsjahr als «historisch für den Aargau», weil zum ersten Mal in der Geschichte des Kantons nicht nur die Grossratspräsidentin, sondern gleichzeitig auch der Landammann aus dem Bezirk Laufenburg stammten. Hürzeler wohnt zwar nicht in Gipf-Oberfrick, seine Eltern sind aber beide dort aufgewachsen. Diesen Umstand feiere er mit «Stolz und Freude», so Hürzeler.

Tour durch die Bezirke am Dienstag

Ebenfalls über Stolz sprach Verena Buol-Lüscher, die Gipf-Oberfricker Frau Gemeindeammann. Stolz sei das ganze Dorf, sagte sie, und hob Burgeners Engagement in der Gemeinde und im Kanton Aargau hervor. Schliesslich wandte sich Elisabeth Burgener selbst an die Gäste. Sie habe sich in ihr Amt schrittweise einfinden können, weil am Anfang des Jahres noch wenige Veranstaltungen stattgefunden hätten. Nun sei aber viel los. Sie sei viel unterwegs, sagte Burgener und erwähnte ihre Tour durch die Bezirke, die sie jeweils an grossratsfreien Dienstagen durchführt.

Vor fünf Monaten, am 11. Januar, wurde Burgener zur höchsten Aargauerin gewählt und erhielt Blumen von Vorgänger Pascal Furer. Sandra Ardizzone

Das Amt der Grossratspräsidentin bereite ihr grosse Freude, so Burgener weiter. In den letzten Monaten habe sie ausserdem einen «noch einmal viel grösseren Respekt vor ehrenamtlichem Engagement» entwickelt. Nach ihrer Rede feierte die Grossratspräsidentin mit ihren Gästen, darunter mit Regierungsrat Dieter Egli, SP-Nationalrätin Gabriela Suter, mehreren Grossrätinnen und Grossräten sowie zahlreichen Weggefährten aus Vereinen.