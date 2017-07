100 Millimeter Regen gingen beim Unwetter in Zofingen innerhalb von nur zwei Stunden nieder – fast so viel wie normalerweise im ganzen Monat Juli. Laut der Klimafolgenforscherin Olivia Romppainen waren die Gewitter selbst nicht aussergewöhnlich. "Aussergewöhnlich war hingegen, dass mehrere Gewitter in rascher Folge über denselben Ort gezogen sind. Das führte zu derart grossen Regenmengen", sagt Romppainen.

Den Klimawandel für ein solches Extremereignis verantwortlich zu machen, ist laut Romppainen generell nicht möglich. "Studien zeigen jedoch, dass in einem wärmeren Klima Gewitterregen im Sommer in der Schweiz stärker werden", sagt sie. Gemäss Simulationen sei in der Schweiz zukünftig häufiger mit Hagel zu rechnen.

Der Berner Universitätsprofessor Rolf Weingartner, der mit Romppainen zusammen das von der gleichnamigen Versicherung unterstützte Mobiliar Lab für Naturrisiken führt, ortet beim Hochwasserschutz in der Schweiz grosse Mängel, wie die "NZZ am Sonntag" berichtet. Beim Schweizer System mit den Gefahrenkarten werde zu stark auf die Naturgefahren fokussiert, das Schadenpotenzial in den Gefahrenzonen dagegen nicht erfasst.