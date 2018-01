Sturm Burglind hat am Mittwoch alleine im Kanton Aargau Schäden von sechs Millionen Franken angerichtet. Nachdem die Gefahr am Donnerstag noch nicht gebannt war, blieb am Freitag zumindest ein Hochwasser am Rhein aus. Alle News und Reaktionen in Bild und Ton finden Sie im Newsticker.