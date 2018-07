Was sie vom Vorschlag des Aargauer Nationalrats hält, den sie auch schon mal als «Mörgeli vom Aargau» bezeichnet hatte, macht Hochuli unmissverständlich klar. Während Fledermäuse (ein zweites Thema in der Kolumne) zu viel Blut im Kopf hätten, wenn sie kopfüber von der Decke hängen, hätten einige Politiker in eben diesem Körperteil eine «bedrohliche Blutleere».

Glarner erhält durchaus Applaus

Für viele Leute ist Andreas Glarners Haltung gar nicht so blutleer, wie Hochuli ihm vorwirft. Das zeigen auch Leserkommentare zu unseren Artikeln. Den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit kontern sie mit der Rassismus-Keule, die einmal mehr bei der Diskussion geschwungen werde.

Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Aargauer SVP-Präsident Thomas Burgherr, Glarner im Regen stehen lässt. Im Normalfall sind die beiden einer Meinung. Doch diesmal widerspricht Burgherr: «Gemeinderat und Schulbehörde haben diesbezüglich in jeder Situation richtig gehandelt.»